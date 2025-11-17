Publicada en el DOE la calificación como Premia del centro de computación de datos e inteligencia artificial en Badajoz

MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes, 17 de noviembre, un decreto por el que se declara Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (Premia) al proyecto presentado por la empresa Data Riocaya, SLU, para la puesta en marcha de un centro sostenible de computación de datos e inteligencia artificial en el término municipal de Badajoz.

Se trata de un proyecto "innovador" que aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta en su reunión del pasado martes, 11 de noviembre, y que "va a contribuir a la transformación digital y a la modernización del tejido empresarial en la región", destaca en nota de prensa la Administración autonómica.

La empresa prevé inversiones por valor de 1.913 millones de euros y la creación 330 puestos de trabajo. Se espera que la construcción esté terminada en 2031.

La actividad a realizar por la sociedad promotora es la puesta en marcha de un centro de datos de nueva generación, ubicado en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo de la capital pacense, y diseñado para alcanzar una capacidad de acceso conectada a la red de hasta 300 MW eléctricos, con los más altos estándares de eficiencia energética, sostenibilidad y seguridad operativa.

Asociados al centro de datos, el proyecto contempla una subestación eléctrica 220/30 kV adyacente, una subestación eléctrica de enlace 400/220 kV (excluyendo el campo de tensión de 400 kV, de competencia estatal) y las líneas eléctricas de alta tensión necesarias para conectar los elementos anteriores (excepto las de 400 kV, de competencia estatal).

Con esta calificación ya son 12 los proyectos estratégicos reconocidos como Premia en la región, una calificación que permite que se desarrollen con mayor rapidez, reduciendo trámites y plazos administrativos.

EFECTOS DE LA DECLARACION PREMIA

Así, la declaración Premia conlleva tener carácter prioritario y urgente para toda la administración autonómica, reduciéndose a la mitad los plazos ordinarios establecidos, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

Además, la licencia urbanística o, en su caso, la licencia de obras y usos provisionales, podrá ser sustituida por el trámite de consulta en los términos previstos en la normativa urbanística, esta sustitución no se aplicará a los proyectos de concesiones de explotaciones de los recursos minerales del litio.

Y, por último, se le otorga la posibilidad de concesión de forma directa de posibles futuras subvenciones a efectos de empleo, tanto para la contratación de sus trabajadores como de la formación de los mismos.