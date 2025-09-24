Publicadas en el DOE las ayudas individualizas de transporte y comedor escolar extremeño por importe de 2,54 millones

MÉRIDA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la convocatoria de ayudas individualizadas de transporte y comedor escolar para alumnado escolarizado en centros docentes de la comunidad sostenidos con fondos públicos para el curso 2025/2026.

La cuantía total de las ayudas para ambas convocatorias es de 2.540.000 euros, y las mismas se otorgarán a través de concesión directa mediante convocatoria abierta, "siempre que exista crédito presupuestario", apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Así, estas ayudas sufragan los gastos de transporte a los alumnos y alumnas que no dispongan de ruta de transporte escolar contratada por la Administración y recorran una distancia superior a tres kilómetros para acceder al centro educativo o a la parada más próxima del transporte escolar organizado, y siempre que sea entre distintas localidades.

Para estas ayudas, existen dos modalidades: la de transporte diario y la de transporte de fin de semana. Ambas están destinadas a alumnado escolarizado en segundo ciclo de Educación Infantil, Enseñanza Obligatoria o Formación Profesional Básica. La ayuda se calculará en función de la distancia a recorrer, atendiendo a los tramos recogidos en la convocatoria.

Asimismo, esta partida sufraga los gastos de comedor escolar cuando el centro educativo no disponga de un servicio de comedor gestionado por la Consejería de Educación, siempre que se cumplan los mismos requisitos establecidos para obtener plaza gratuita en comedores escolares gestionados por la Administración educativa.

La cuantía máxima de la subvención por alumno o alumna será de 764,64 euros. Esta ayuda está dirigida al alumnado de tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil acogido al programa experimental Aula Dos, segundo ciclo de Educación Infantil, Enseñanza Obligatoria o Formación Profesional Básica.

Los beneficiarios de la convocatoria deben tener residencia familiar en Extremadura en la fecha de la solicitud o la condición de extremeño, estar matriculado en un centro sostenido con fondos públicos de Extremadura en los niveles educativos que en cada caso corresponda y ser poseedor de un número de identificación fiscal, ya sea de carácter definitivo o de carácter provisional, a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Se contempla también la posibilidad de financiar los gastos del alumnado que, aun no cumpliendo alguno de los requisitos exigidos y siempre que existan razones socioeducativas acreditadas, se encuentre en situaciones especiales detalladas en la Resolución.

El plazo de presentación de solicitudes, conforme a lo estipulado en la convocatoria, será de 15 días hábiles contados desde este jueves, 25 de septiembre.

PROGRAMAS

Por otro lado, también se han convocado ayudas de transporte y comedor escolar para el alumnado participante en los Programas de Éxito Educativo matriculado en Educación Básica Obligatoria, o en los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo matriculado en Educación Primaria, ESO y Bachillerato.

Estos programas se desarrollarán en horario de tarde en centros educativos sostenidos con fondos públicos. En este caso, los gastos financiados corresponderán a los días en los que se ejecuten, siempre y cuando los beneficiarios cumplan los requisitos necesarios para optar a las ayudas.

El plazo máximo de vigencia de la convocatoria a efectos de presentación de las solicitudes coincidirá con la duración del programa, en el curso escolar correspondiente, esto es, desde el 25 de septiembre de 2025 hasta el 15 de junio de 2026.

La cuantía total de las ayudas para ambas convocatorias es de 2.540.000 euros. Se otorgarán a través de concesión directa mediante convocatoria abierta, siempre que exista crédito presupuestario.