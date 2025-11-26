Publicadas en el DOE las ayudas de la Junta para contratar a participantes en el programa colaborativo rural Ateneo

Empleo y formación - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado las subvenciones dirigidas a empresas privadas para la contratación de personas participantes en los proyectos del programa colaborativo rural Ateneo que hayan obtenido evaluación positiva en la primera etapa, ayudas que se pueden solicitar a partir de este miércoles, día 26.

El programa colaborativo rural Ateneo realiza acciones de tutorización, enseñanza, empleo y orientación para personas desfavorecidas en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Además, este programa ofrece experiencia profesional en las empresas privadas, mediante la contratación de personas cualificadas participantes en los proyectos a través de estas ayudas.

Se trata, así, de las subvenciones de la línea II publicadas este pasado martes, día 25, en el DOE, con las que se pretende sufragar los gastos salariales y de Seguridad Social de las personas desempleadas contratadas por empresas privadas y autónomos y que cuentan con un presupuesto de 3.000.000 de euros.

La jornada de trabajo será a tiempo completo y la duración del contrato será como mínimo de seis meses, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

La cuantía de la ayuda por cada contratación será igual al resultado de multiplicar por seis el importe mensual del salario mínimo interprofesional o de la retribución establecida en el convenio colectivo de aplicación, incluyendo la parte proporcional de una paga extraordinaria, y de las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del empleador vigentes en el momento de la contratación.

Esta cuantía se incrementará en un 7 por ciento en concepto de costes indirectos por la tutorización de cada contratación.

La tramitación de estas ayudas es telemática y la solicitud se deberá presentar a través del punto de acceso general electrónico de la Junta de Extremadura.

Asimismo, el plazo de vigencia de la convocatoria a efectos de presentación de solicitudes es desde este miércoles, día 26, al 25 de agosto de 2026.

Los interesados deben solicitar las subvenciones durante el periodo de vigencia de la convocatoria, en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la fecha de la contratación.

El procedimiento para la concesión de las subvenciones establecidas en la convocatoria es el de concesión directa mediante convocatoria abierta.