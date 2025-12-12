Publican la adjudicación para redactar el proyecto de rehabilitación integral del antiguo hospital La Montaña de Cáceres

Fachada del antiguo Hospital 'Nuestra Señora de la Montaña' de Cáceres - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la resolución para la redacción del proyecto de rehabilitación integral del antiguo Hospital 'Nuestra Señora de la Montaña' de Cáceres para transformarlo en el Complejo Formativo de las Artes Escénicas de la capital cacereña.

El contrato, con un presupuesto de 602.991,54 euros, ha sido adjudicado a la empresa Reina Asociados Estudio, S.L.P, cuya oferta ha sido la mejor clasificada, por un importe de 482.300 euros (sin IVA) y con las condiciones adicionales ofertadas.

Esta adjudicación corresponde a los trabajos de redacción de proyecto de demolición, estudio de detalle, proyecto básico, proyecto de ejecución, proyectos parciales de instalaciones, estudios de seguridad y salud y coordinación de seguridad y salud.

Según se recoge en la resolución, se abre un plazo de 15 días hábiles desde su notificación para la interposición de algún recurso especial de contratación, cumpliendo así lo recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Una vez acordada la conversión de este edificio para su uso con fines culturales y educativos, el pasado 1 de junio se publicó esta convocatoria para su contratación por procedimiento abierto, vía ordinaria y tramitación anticipada en cuanto al gasto de estos trabajos, cuya Mesa de Contratación se celebró el pasado 14 de octubre.

En cuanto concluya esta fase de la redacción del proyecto, siguiendo los plazos y cumpliendo la legalidad vigente, se procederá a la licitación de las obras de rehabilitación. Este inmueble acogerá los Conservatorios Oficiales de Música, de Danza y la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Cáceres.