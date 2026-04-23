Quintana advierte al nuevo ejecutivo de Guardiola que el Gobierno será "inflexible" con el cumplimiento de las leyes

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, atiende a los medios en la inauguración de la nueva sede de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Extremadura, en Mérida. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha advertido a María Guardiola que el Ejecutivo central será "inflexible" con el cumplimiento del ordenamiento jurídico en la aplicación del acuerdo suscrito entre PP y Vox para su investidura.

"Vamos a estar muy vigilantes en el cumplimiento absoluto de todas las leyes que tiene este país, que es un Estado de Derecho", ha señalado Quintana, quien prevé en este sentido la "confrontación" entre el gobierno central y el autonómico por el desarrollo de dicho acuerdo.

"Hay acuerdos ahí que no se van a poder llevar a cabo, que es imposible que se lleven a cabo porque son ilegales", ha abundado, para añadir que "si lo llevan a cabo, van a tener enfrente al Gobierno de España".

Así lo ha indicado en respuesta a los periodistas con motivo de su asistencia a la inauguración de la nueva sede de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Extremadura, que llega en unos momentos, en referencia a la investidura de María Guardiola y el pacto de gobierno entre PP y Vox, en los que "hay que reafirmar el papel de los agentes sociales en la democracia".

Un papel, ha añadido, el que ejercen los sindicatos, que es "imprescindible": "tratar de eliminar el papel de los agentes sociales en la democracia es luchar contra la democracia y son prácticas autoritarias", ha abundado.

Sobre la investidura de María Guardiola, tras recordar que "siempre" mantuvo que finalmente PP y Vox alcanzarían un acuerdo, ha dicho no le aventura "buenos vientos" al nuevo ejecutivo regional, al considerar que tras estar "insultándose públicamente" durante toda la negociación, pues "difícilmente ahora va a ser un gobierno cohesionado". "Yo le auguro realmente muchísimos problemas y los empezaremos a ver dentro de muy poco".

Con respecto a la relación entre el nuevo ejecutivo regional y el central, ha dicho que el Gobierno de España "va a ser inflexible" con cualquiera que "no quiera cumplir" con las leyes, ha señalado, antes de remarcar que el acuerdo incluye muchas cuestiones que "no son posibles".

En todo caso, ha remarcado que el Gobierno de España "siempre" ha actuado en aras a "favorecer" a esta comunidad autónoma "en todos los sentidos", y así va a continuar. Como muestra, se ha referido a la aprobación, por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, del expediente de información pública y definitivamente el estudio informativo para la construcción de una autovía entre Badajoz y Zafra, siguiendo el corredor de la N-432.

En este sentido, ha argumentado que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que "más ha invertido en Extremadura en la historia", y la autovía Badajoz-Zafra, con más de 500 millones de euros, es "una apuesta" y un "paso definitivo más de todas las actuaciones que hace el Gobierno de España en esta comunidad autónoma".