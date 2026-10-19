Quintana dejará la Delegación del Gobierno tras su inclusión como número 1 en la lista al Senado por el PSOE de Badajoz

Sucesos.- El hombre herido en un tiroteo en el Cerro de Reyes de Badajoz está "fuera de peligro" - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, va a cesar en el cargo, algo que podría ocurrir este martes para cumplir la ley, después de que el Comité Federal del PSOE celebrado este sábado haya aprobado las listas al Congreso y al Senado por Cáceres y Badajoz planteadas por el partido en la región para las elecciones generales del 29 de noviembre, y en las que él ocupa el número uno en la lista a la Cámara Alta por la provincia pacense.

En concreto, la lista del PSOE al Senado por Badajoz está encabezada por José Luis Quintana, seguido de Sandra Caballero y Rafael Lemus, aunque en la propuesta del partido a nivel provincial figuraba como número uno este último, junto a Sandra Caballero y José Luis Quintana.

Fuentes de la Delegación han detallado en declaraciones a Europa Press que Quintana dejará de ser delegado por ir de número uno en la citada lista al Senado, ante lo que han especificado que el hecho de formar parte de una candidatura implica el cese de sus funciones en dicho cargo, como así se recoge en la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg) en el apartado correspondiente a las causas de inelegibilidad.

De este modo, el cese debería tener lugar este martes para que se haya producido antes de que se hagan oficiales las candidaturas, mientras que respecto a la persona que podría pasar a ser el nuevo delegado del Gobierno en la región tras la marcha de Quintana y el hecho de que algunos diarios apunten a María Teresa Macías, las mismas fuentes indican que no cuentan con comunicación oficial. En todo caso, es el Gobierno quien debe notificarlo.