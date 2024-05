Quintana y Osuna ponen en valor la inversión del Gobierno central en Mérida, que supera los 90 millones de euros

MÉRIDA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, han puesto en valor la inversión del Ejecutivo central en la ciudad en proyectos e iniciativas que son "visibles" en estos momentos y que supera los 90 millones de euros en los "últimos tiempos".

Quintana y Rodríguez Osuna han mantenido este viernes una reunión en el Ayuntamiento de Mérida en la que han abordado y repasado las inversiones que el Gobierno de España desarrolla en la capital de Extremadura.

"Son muchísimas --las obras-- y lo que nos preocupa, lógicamente, es el bienestar de los ciudadanos y la apuesta por la mejora de las infraestructuras, que posteriormente significa un desarrollo económico y un desarrollo, desde luego, como ciudad de, en este caso, Mérida", ha recalcado.

Respecto a los proyectos en marcha, el delegado del Gobierno ha destacado que son "actuaciones continuas" y que son "visibles" en su ejecución. "No estamos hablando de que se va a redactar, no, no, no, son, todas las que ha dicho el alcalde, actuaciones que están llevándose a cabo en este momento, por lo tanto, son una auténtica realidad", ha apuntado.

OBRAS EN EL TREN

Otro de los asuntos abordados entre Quintana y Rodríguez Osuna ha sido cómo va a afectar las obras que se realizarán en el tren durante el mes de mayo y en las que, según Quintana, es "imprescindible" paralizar la entrada de los trenes, ya que hay que terminar el bypass y es incompatible la realización de esas actuaciones con el tráfico ferroviario.

El encuentro entre el delegado del Gobierno y el alcalde de Mérida se enmarca en la ronda de contactos que Quintana está manteniendo con algunas de los primeros ediles de la región.

Por otra parte, en el encuentro también se ha tratado la celebración en el próximo mes de octubre de la Fiesta Nacional de la Guardia Civil en Mérida, que será un "elemento de atracción" hacia la ciudad.

En este sentido, Quintana ha señalado que Mérida va a poder aprovecharse desde un punto de vista turístico de este evento, en el que se realizarán multitud de actuaciones durante diez días y se contará con la visita del ministro de Interior.

MÁS DE 90 MILLONES EN MÉRIDA

En declaraciones a los medios, el primer edil emeritense ha incidido en que, en los últimos tiempos, el Gobierno de España ha destinado más de 90 millones de euros en Mérida entre fondos europeos y obras propias de los distintos ministerios, entre ellas de infraestructuras ferroviarias.

Por ello, ha considerado que se debe poner en relieve que el Ejecutivo central está acometiendo en Mérida "importantes infraestructuras", al tiempo que ha añadido que también han podido abordar cuestiones que le preocupa sobre el futuro de la ciudad consistentes en "por dónde van a ir distintos trazados urbanos de Mérida".

"Esperamos que en el futuro podamos seguir manteniendo reuniones con el Gobierno de España para acercar esas posiciones", ha señalado el alcalde de Mérida.

Entre los proyectos e inversiones que se están llevando a cabo en la ciudad por parte del Gobierno de España, Rodríguez Osuna ha destacado los casi 9 millones para el Puente de Hierro, o el desdoblamiento de la carretera de entrada a Mérida por Cáceres, con casi otros 3 millones de euros.

Además, también ha incluido las obras en la entrada por la carretera de Sevilla, de las que ya se licitó la ejecución del proyecto, y los casi 20 millones de la infraestructura ferroviaria de entrada desde el bypass hasta la ciudad de Mérida, con la construcción de un nuevo puente y el adecentamiento de otro.

"Hablamos de obras turísticas, de todas las plataformas únicas que se están haciendo, que son fondos europeos Next Generation, que se han consensuado con el Gobierno de España", ha detallado Osuna, además de añadir la ampliación y climatización del Museo Nacional de Arte Romano.