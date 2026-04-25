Quintana pide unidad en el PSOE de Extremadura: "No hay espacio para el desgaste interno ni para las miradas atrás"

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, en rueda de prensa, a 11 de abril de 2026, en Mérida. - JAVIER CINTAS - EUROPA PRESS

MÉRIDA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha pedido la unidad dentro de su formación política, afirmando que "no hay espacio para el desgaste interno ni para las miradas atrás" y frente los acuerdos "infames" de PP y Vox.

"No hay recelo entre nosotros. Nuestros adversarios no descansan y nosotros tenemos que estar más unidos que nunca", ha sentenciado en el discurso que ha pronunciado en la inauguración del 16º Congreso Regional Extraordinario del PSOE de Extremadura que se celebra este sábado en Mérida.

Quintana ha sumido, desde diciembre y hasta ahora, el liderazgo del PSOE de Extremadura y la celebración de primarias para elegir al siguiente secretario general, tras la dimisión a finales de 2025 de Miguel Ángel Gallardo.

Con la celebración de este congreso, del que va a salir la nueva ejecutiva del PSOE extremeño, Quintana da por finalizado el proceso interno, pero a partir de ahora "empieza lo importante".

"Mientras nosotros hablamos de futuro y democracia, el gobierno del Partido Popular y de Vox se ha dedicado a firmar acuerdos infames que retroceden en derecho y olvidan a los más vulnerables. Nuestro mandato a partir debe ser claro: ahora toca lo más importante, la unidad", ha arengado el también delegado de Gobierno en Extremadura y exalcalde de Don Benito.

"Extremadura nos necesita, la gente que lo está pasando mal nos necesita. Por eso este congreso tiene que ser el punto de partida para trabajar sin descanso por los que nos necesitan", ha apostillado.

Quintana ha llamado a defender los derechos de pensionistas, de los trabajadores, de los pensionistas, de los jóvenes, de los agricultores y de los ganaderos frente a los "infames acuerdos" de PP y Vox "que solo traen retroceso, crispación y recortes en derecho".

"El PP ha asumido las posturas más reaccionarias de la extrema derecha, pero aquí estamos para luchar contra esos acuerdos que perjudican a los extremeños", ha agregado.

PROCESO DE PRIMARIAS "IMPECABLE

Como responsable del proceso de primarias, del que ha salido Álvaro Sánchez Cotrina como nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Quintana ha señalado que ha sido la primera vez en su historia que la formación regional ha usado el modelo de gestora durante la transición hacia el nombramiento de un nuevo líder. "No era solo una cuestión administrativa, era el reto de demostrar que este partido es una institución sólida, madura y profundamente democrática", ha afirmado.

"Lo hemos hecho con plena transparencia, con garantía para que todos nos sometiéramos a los plazos que nos marcan los estatutos y nos rigen nuestras normas. Hoy podemos decir con orgullo que ha sido un proceso impecable por parte de todos los militantes de este partido", ha defendido Quintana.

También ha resaltado que la campaña y la votación de las primarias, celebradas el pasado 11 de abril, se han llevado a cabo sin incidentes y sin denuncias. "Hemos demostrado, una vez más, que somos el partido español más democrático que hay. Somos, sin ninguna duda, los más demócratas. Aquí no hay dedazos, hay urnas, no hay silencios, hay debates", ha sostenido.

Este proceso ha dado como ganador a Álvaro Sánchez Cotrina como nuevo secretario general, frente a Soraya Vega. Sin embargo, para Quintana, no solo ha ganado Cotrina, sino, sobre todo, todo el PSOE de Extremadura. "Hoy Álvaro asume la secretaría general con el apoyo de un partido que sale no dividido, sino multiplicado", ha señalado.

"Soy militante de este partido hace casi 40 años, hijo político de Juan Carlos Ibarra y hermano pequeño de Guillermo Fernández Vara. Ahora todos juntos, la generación de Juan Carlos, la mía y todas las demás: contigo Álvaro, siempre contigo", ha concluido Quintana su intervención.