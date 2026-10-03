El Rallye de Cáceres arranca "a lo grande" en la Plaza Mayor

Inauguración del II Rallye de Tierra de Cáceres, a 2 de octubre de 2026. - MCV MOTORSPORT

CÁCERES 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El II Rallye de Tierra de Cáceres ha comenzado este pasado viernes "a lo grande" con una de las ceremonias "más pintorescas y multitudinarias" de la temporada actual del Campeonato de España de Rallyes de Tierra.

Según la organización de la prueba, centenares de espectadores se reunieron desde las 21,00 horas en la Plaza Mayor de Cáceres, donde brindaron "una calurosa acogida" a todos los equipos que disputan este sábado la segunda edición de la prueba, impulsada por MCV Motorsport.

El 'shakedown' y posterior tramo cronometrado de calificación, celebrados consecutivamente en Garrovillas de Alconétar, sirvió como ensayo preliminar y primera toma de contacto para los vehículos con la superficie de los tramos cacereños.

El sudafricano Max Smart, piloto las dos últimas temporadas del Junior WRC, marcó el mejor registro con 'Jandrín' López y un Ford Fiesta Rally2; el mismo copiloto y vehículo que acompañaron a Gil Membrado hasta su histórica victoria en el Rallye de Cáceres de principios de 2025.

El Skoda Fabia RS Rally2 pilotado por Francisco Dorado y Andrea Lamas, terceros clasificados actualmente del Campeonato de España de Rallyes de Tierra, ocupó la segunda plaza, seguido por el Citroën C3 Rally2 de los veteranos Joan Vinyes y Jordi Mercader.