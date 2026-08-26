Renfe restablece el servicio entre Zafra y Sevilla para dos de los cuatro trenes diarios de la línea

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MÉRIDA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe restablece a partir del 6 de septiembre la normalidad en los servicios Plasencia/Cáceres-Sevilla, que durante varias semanas han realizado por carretera el trayecto entre Zafra y la capital andaluza por obras de Adif para la mejora de la infraestructura.

Sin embargo, el plan alternativo de transporte por carretera se mantendrá en este tramo para las conexiones Madrid-Mérida-Sevilla, debido a la incompatibilidad con el incremento del tráfico de trenes de mercancías que transcurre por esta línea.

Cabe recordar que Adif anunció hace varias semanas el inicio de las obras para adaptar la infraestructura entre Madrid y Algeciras a los servicios de Autopista Ferroviaria, lo que supone que el transporte de mercancías con origen o destino Andalucía tenga que desviarse por rutas alternativas.

Por tanto, el dispositivo organizado por Renfe para los servicios indicados (un tren por sentido cada día) seguirá en vigor mientras el administrador de infraestructuras lo estipule, informa la compañía ferroviaria en nota de prensa.

Por otro lado, del 24 al 30 de agosto el actual plan alternativo de transporte establecido en esta línea abarcará el tramo Villafranca de los Barros-Sevilla por la continuación de los trabajos de Adif.