La renta agraria en Extremadura supera en 2023 los 2.000 millones por primera vez en la historia

Archivo - Vaca de raza berrenda en colorado en una imagen de archivo - MINISTERIO DE AGRICULTURA - Archivo

MÉRIDA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La renta agraria en Extremadura superó el año 2023 los 2.000 millones de euros por primera vez en la historia, cifra que ha experimentado una subida de entre un 7 y 8 por ciento con respecto a 2022.

El catedrático de Universidad de Extremadura y director del Informe sobre la Agricultura y Ganadería Extremeñas, Ramón Sanguino, ha adelantado este dato momentos antes de presentar en Mérida este trabajo que analiza el año 2024.

"Por primera vez en la historia hemos conseguido superar los 2.000 millones", ha remarcado, al tiempo que ha considerado que es un dato a tener en cuenta porque supone superar una cifra que "solo puede tener un recorrido positivo en los próximos años".

Asimismo, el informe promovido por Fundación CB e Ibercaja, establece que el 2024 ha sido un "año de transición" hacia un 2025 con unas "buenas perspectivas".

Al respecto, Sanguino ha valorado que todas las variables, en relación a 2024, que están reflejadas en el informe indican un crecimiento "notable y sostenido" y evidencia la importancia que tiene Extremadura en el sector agrícola y ganadero a nivel nacional y la tendencia que se prevé que siga durante los próximos años.

A preguntas por las previsiones para 2025, el director del informe ha señalado que apunta hasta la "total recuperación del Covid", al tiempo que ha recordado que ya el pasado año se decía que se habían "superado con creces" los datos negativos que se sufrieron por la pandemia.

"Es decir en algunos de los datos del informe ya se ve que estamos en datos mejores no solo que el 2019 sino que el 2015. Es decir podríamos decir que es un borrón y cuenta nueva, un punto de partida para una expansión y para una mejora", ha puesto en valor.

Así, y en relación a las exportaciones, Extremadura ha superado los 3.000 millones de euros, con una tendencia que ha conseguido que en los últimos 10 años se haya multiplicado por 3. "Es decir, el crecimiento es del 300 por cien en los últimos 10 años", ha incidido.

(Más información en Europa Press)