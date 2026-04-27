La representación del Paso de la Santa Cruz de Palomas incorpora un canto a la Virgen y una batalla de vino

Presentación del Auto Sacramental 'Paso de la Santa Cruz' de Palomas - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de vecinos protagonizan este fin de semana la representación del Auto Sacramental 'Paso de la Santa Cruz' de la localidad pacense de Palomas que incorpora como novedad la I Batalla de vino especialmente pensada para los más jóvenes y un Canto a la Virgen interpretado por el coro con música del compositor de la obra.

Se trata de una representación itinerante con cuatro escenarios en torno a la leyenda que narra la búsqueda de la cruz en la que fue crucificado Cristo, que experimentó un nuevo impulso en 2003, cuando el ayuntamiento apostó por la calidad artística y cultural del evento, y con lo que nació una representación teatral comunitaria interpretada por los propios vecinos de la localidad.

En 2017, tras 15 ediciones ininterrumpidas con el texto original del dramaturgo Juan Copete, el equipo gestor del Paso de la Santa Cruz apostó por iniciar una nueva etapa y encargó un texto original al escritor extremeño Jesús Sánchez Adalid.

Este nuevo libreto se basa en una investigación que localizó en tierras americanas un texto anónimo, en el que se escenificaba la búsqueda de la Santa Cruz por parte de Santa Elena, en lugar de por María Magdalena como se representaba hasta entonces en Palomas y que pasa a guiar a la anterior en dicho proceso.

La representación se acompaña de música original compuesta y dirigida por David Álvarez e interpretada en directo durante el espectáculo, enmarcado en una puesta en escena dirigida por José Antonio Raynaud que concluye con fuegos artificiales o incluye pasacalles.

Así se ha puesto de manifiesto en su presentación en la Diputación de Badajoz, en la que han participado el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas; el alcalde de Palomas, Rubén Martín; y la directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart), Nuria Franco, acompañados del director de la obra, José Antonio Raynaud, el compositor musical David Álvarez y algunos de los actores.

Ricardo Cabezas ha mostrado el apoyo y apuesta de la diputación por esta recreación a la que invita a acudir a los vecinos de la comarca, la provincia y la región, al tiempo que ha puesto en valor que este tipo de iniciativas dan sentido a la acción cultural pública y ha concretado que esta representación colectiva transforma un pueblo entero en escenario y a sus vecinos como protagonistas de esta historia, en la que al caer la noche Palomas "activa un relato que combina tradición, espiritualidad y creación contemporánea".

A su vez, Nuria Franco ha señalado que se trata de una nueva edición, la novena desde que Sánchez Adalid escribiera el texto actual de esta representación amateur que, en origen, cumplió una función evangelizadora, a la vez que ha destacado la calidad del texto anterior de Copete y que este género teatral de origen barroco, carácter popular y temática religiosa se celebra en Palomas "al menos" desde 1920 y es representativo del patrimonio cultural inmaterial de esta localidad, de su historia, tradición y religiosidad, a la par que promueve valores como la convivencia y colaboración vecinal.

TRADICIÓN Y NOVEDADES

Por su parte, Rubén Martín ha puesto el acento en que Palomas cuenta con unos 650 vecinos y tiene una identidad "fuerte y potente" con el 'Paso de la Santa Cruz', una obra que alcanza su 23º edición, pero que anteriormente se representaba según la tradición popular y se tiene constancia de fotos en 1933 o 1934 cuando ya se ponía en escena.

Acto seguido, ha recordado que en 2003 se le quiso dar una nueva vida y más potencia con un texto de Juan Copete, y en 2017 se incorporó Sánchez Adalid con un texto acompañando a la dirección de José Antonio Raynaud y a la musical de David Álvarez, que este año ha compuesto un nuevo tema para el inicio de la obra, escenificada por vecinos desde los 3 años a los 70, entre ellos él mismo como el emperador Constantino que encarna desde hace 23 años y que "no quieren que deje de hacerlo".

La representación arranca a las 22,00 horas del sábado día 2 entorno a la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia y a las 10,00 habrá un mercadillo de artesanos, a las 20,00 una cata de vino romano y dulces típicos, a las 21,30 horas un pasacalles escupefuegos con animación y a las 21,50 horas el Canto a la Virgen; mientras que a las 00,00 horas será el turno de una gran tirada de fuegos artificiales tras la finalización de la obra.

Otra novedad tendrá lugar el 1 de mayo a las 12,30 horas con la I Batalla de Vino dentro de la II Edición de Sabores del Campo Palomeño, una actividad participativa en la Plaza de España que propone a vecinos y visitantes sumarse a esta iniciativa que contará con 700 litros de vino.