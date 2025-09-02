La reserva del Guadiana baja esta semana hasta al 59,8% de su capacidad total, y la del Tajo, hasta el 68,6%

Los embalses almacenan 33.235 hm3 y están al 59,3% de su capacidad, 8,5 puntos por encima del año pasado - MITECO

MADRID/ MÉRIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reserva de la cuenca del Guadiana ha bajado durante la última semana en 0,7 puntos su reserva de agua, hasta situarse en el 59,8 por ciento de su capacidad total, mientras que la del Tajo ha descendido 0,8 puntos, hasta el 68,6 por ciento.

Por tanto, los embalses de la cuenca del Guadiana almacenan 5.704 hectómetros cúbicos de agua, y de los del Tajo cuentan con 7.508 hectómetros cúbicos.

En el conjunto del país, la reserva hídrica almacena 33.235 hectómetros cúbicos (hm3) y están al 59,3 por ciento de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press. Los embalses han perdido en esta última semana 825 hm3, o lo que es lo mismo, el 1,5% de su capacidad y se encuentran 8,5 puntos por encima del nivel que tenían el año pasado, cuando la reserva estaba al 50,8%.

Pese a este descenso, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Santander con 50,6 mm (50,6 l/m).

Por ámbitos, las cuencas internas del País Vasco siguen a la cabeza de la lista de cuencas con el 85,7% de su capacidad. Por encima del 60% se encuentran el Cantábrico Oriental (74%), el Cantábrico Occidental (66,7%), el Miño-Sil (73,9%), el Duero (65,2%), el Tajo (68,6%), Tinto, Odiel y Piedras (75,1%), el Ebro (60,1%) y las Cuencas internas de Cataluña (72,5%).

Por debajo del 60% figuran Galicia Costa (48,7%), Guadalete-Barbate (44,5%), el Guadalquivir (45,4%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (48,6%), el Júcar (51,5%), el Guadiana (59,8%) y el Segura (22,5%), que vuelve a estar a la cola.

Además, por vertientes, la Atlántica está al 60,7%, mientras que la Mediterránea se sitúa en el 54,8%.