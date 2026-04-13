El sorteo de la Bonoloto deja un premio de 20.000 euro en Alconera

MADRID/BADAJOZ, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una apuesta sellada en un despacho de loterías de la localidad pacense de Alconera ha sido agraciada con 20.061 euros al tratarse de uno de los seis boletos acertantes de segunda categoría del sorteo de la Bonoloto de este domingo, 12 de abril.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 12 de abril, ha estado formada por los números 22, 4, 33, 18, 17 y 12. El número complementario es el 15 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.062.837,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.400.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen seis boletos acertantes, uno de ellos en el despacho receptor sito en la calle San Pedro, número 13 de Alconera (Badajoz).