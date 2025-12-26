Retirados 4.288 artículos de pirotecnia que iban a ser vendidos ilegalmente en Almendralejo y Villanueva de la Serena

La Guardia Civil inspecciona un establecimiento - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha retirado 4.288 artículos de pirotecnia que iban a ser vendidos ilegalmente en 13 bazares y establecimientos comerciales de las ciudades pacenses de Almendralejo y Villanueva de la Serena, además de inspeccionar cuatro talleres en Zafra y Badajoz.

Cabe señalar que dichos establecimientos no tenían comunicada, ni autorizada, la venta de esta clase de artículos por lo que, ante los citados hechos, se confeccionaron denuncias por infracciones a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, quedando los productos intervenidos a disposición de la autoridad competente.

Estas actuaciones tienen como objetivo garantizar la seguridad de los usuarios en la utilización de este tipo de género y prevenir posibles incidentes, especialmente durante las fiestas de Navidad, y que los ciudadanos obtengan artículos pirotécnicos en condiciones óptimas para su uso lúdico, cívico y responsable.

La adquisición debe hacerse en instalaciones autorizadas para su venta, donde los productos cumplen con las normas mínimas de seguridad y manejo y reúnen las condiciones idóneas de conservación para evitar cualquier tipo de peligro, recordando la prohibición de su venta ambulante.

El reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería recoge, entre otras, las siguientes categorías y edades de uso, entre ellos los FI o artículos de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante, que son destinados a ser utilizados en zonas delimitadas para uso por mayores de 12 años.

También F2 o artículos de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido, que son destinados a ser utilizados en zonas delimitadas por mayores de 16 años y, finalmente, F3, o artículos de pirotecnia de peligrosidad media destinados a ser utilizados al aire libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud humana para su uso por mayores de 18 años.

Para el disfrute con seguridad de estos artículos de pirotecnia, la Guardia Civil aconseja no guardar artículos pirotécnicos entre las ropas ni en los bolsillos y no manipular sus componentes, ni extraiga su contenido.

Asimismo, nunca encenderlos al lado o cerca de otros artificios y, al utilizarlos en la vía pública, no olvidar que la calle es de todos y se debe hacer en los lugares autorizados.

También comprar los artículos sólo a comerciantes y profesionales autorizados para ello y utilizarlos en espacios abiertos sin riesgo de incendio y conforme a las instrucciones de uso del fabricante.

Los artificios pirotécnicos conocidos popularmente como petardos y cohetes, en las manos de los más pequeños, pueden llegar a producir heridas de distinta consideración, amputaciones, pérdida de visión y audición.