Ricardo Cabezas presenta su renuncia como diputado provincial de la Diputación de Badajoz

Archivo - Imagen de archivo del exdiputado provincial Ricardo Cabezas - EUROPA PRESS - Archivo

BADAJOZ, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Badajoz celebrado este miércoles, día 30, correspondiente al mes de septiembre ha dado cuenta de la renuncia de Ricardo Cabezas como diputado del Grupo Socialista, tras la sentencia en torno a la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la institución provincial y la posterior aclaración de la Audiencia Provincial respecto a las penas de inhabilitación especial impuestas.

Cabe recordar que, en el caso de Cabezas, hasta ahora diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud y Bienestar Social y Cooperación Internacional, ha sido condenado como autor de un delito de prevaricación administrativa a nueve años de inhabilitación en el caso de la creación en 2023 de una plaza que se adjudicó en comisión de servicio a Luis Carrero, amigo de David Sánchez. La sentencia no es firme.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece que los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la administración pública o las instituciones del Estado pierden la elegibilidad si se les impone una pena de inhabilitación o suspensión para cargo público.

La sesión plenaria ha dado cuenta de este punto, en relación al cual la secretaria de la institución ha detallado que la presidenta de la diputación, Raquel del Puerto, elevaba al pleno la toma de conocimiento de la renuncia a la condición de diputado provincial formulada por Ricardo Cabezas Martín - que no ha asistido - mediante el escrito presentado el 24 de septiembre, ante lo que se declara la existencia de una vacante en el seno de la corporación provincial.

En segundo lugar, ha apuntado, se remite la certificación de este acuerdo a la Junta Electoral competente junto con la documentación que resulte preceptiva, y en tercero se da traslado del mismo a las unidades de nóminas o Seguridad Social de la institución.

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