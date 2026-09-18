Ricardo Cabezas presentará su dimisión la próxima semana de sus cargos en la Diputación y el Ayuntamiento de Badajoz

Archivo - Imagen de archivo del concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas - PSOE DE BADAJOZ - Archivo

BADAJOZ, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Identidad Cultural, Deporte, Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional de la Diputación de Badajoz y concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, presentará la próxima semana la dimisión de ambos cargos, tras la aclaración de la Audiencia Provincial respecto a las penas de inhabilitación impuestas en el caso de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la institución provincial.

Así lo ha trasladado en declaraciones a Europa Press en las que ha señalado que será la semana que viene cuando presente su renuncia.

Tras ello, ha explicado, se dará cuenta de la misma en el pleno del Ayuntamiento de Badajoz y la siguiente semana en el de la Diputación de Badajoz, este último previsto para el día 30.

Cabe recordar que este pasado jueves el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, anunció que en las próximas horas presentarían su dimisión el diputado de la Diputación de Badajoz Ricardo Cabezas, así como el alcalde de Castuera, Francisco Martos, tras la citada aclaración de la Audiencia de la sentencia en torno al caso 'David Sánchez'.

Dimisiones que, según el líder de los socialistas, ya habían anunciado los afectados a la espera de conocer dicha aclaración, y que por lo tanto no supone "nada nuevo".

"El compañero (Ricardo Cabezas) dijo que cuando tuviera una aclaración de sentencia, en función del sentido de esa aclaración, pues dimitiría en las siguientes horas", ha señalado Cotrina, junto con que, tras hablar con él y con Martos, que ostentaba un cargo en la diputación cuando ocurrieron los hechos, en las "próximas horas presentarán su renuncia tal como ellos ya habían anunciado".

Y a partir de este momento, según el líder del PSOE extremeño, seguirán ejerciendo su derecho de defensa porque en el PSOE creen en la justicia y en que "los procedimientos de derecho a la defensa puedan hacerse hasta el final", de tal forma que confía en que en "instancias superiores esto quedará en nada".