Ricardo Gigante muestra en el Hospital Centro Vivo de Badajoz una selección de esculturas a partir de piezas de mármol

BADAJOZ, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El autor Ricardo Gigante expone 'Metamorfosis del movimiento' hasta el 19 de octubre en la Sala Vaquero Poblador del Hospital Centro Vivo de la ciudad de Badajoz, que ha convertido en una nutrida selección de su obra escultórica realizada a partir de las piezas de mármol con las que trabaja.

Se trata de una obra muy peculiar y labrada con una especial sensibilidad, que refleja sus inquietudes artísticas. Inaugurada este miércoles, la exposición estará a disposición del público hasta el 19 de octubre, incluyendo la Noche en Blanco de la capital pacense.

En su intervención en la inauguración, el diputado de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, ha destacado que el autor "ha seleccionado el mejor material de partida (mármoles de Vila Viçosa, por ejemplo)" y los ha esculpido "siendo bruto, duro, tosco, rígido y frío" para culminar en una propuesta artística que interpela y sugiere "mágicamente" y que "reinventa el movimiento en formas que desafían la gravedad y exploran la abstracción".

Cabezas también se ha referido a la trayectoria de Gigante "sostenida tanto en el tiempo como en sus niveles de calidad y autoexigencia".

Por su parte, el protagonista ha compartido que su intención ha sido "ser fiel al nivel técnico" y que esta exposición supone uno de los mayores desafíos de su carrera "porque cada espacio tiene una forma que te obliga a la adaptación". En este sentido, ha logrado poner la escultura tridimensional dentro de marcos particulares que se ven culminados con la sombra que genera la iluminación de la sala, según indica la institución provincial pacense en nota de prensa.

Y mostrando una satisfacción contagiosa, Ricardo Gigante ha recibido una gran ovación de los asistentes a la apertura y ha agradecido con emoción el "orgullo" mostrado por la Diputación de Badajoz, después de que el diputado trasladará el "de poder seguir reafirmando" su compromiso con el arte contemporáneo y "reforzar cada día más la gestión profesional para ofrecer a la ciudadanía propuestas expositivas diversas, interesantes y de calidad".