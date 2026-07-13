Robles entrega la Cruz del Mérito Militar a Ana María Serra, madre de una sargento fallecida en acto de servicio

Foto de familia durante la celebración del acto institucional y militar en Bótoa - Andrés Rodríguez - Europa Press

BADAJOZ, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha distinguido con la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco a Ana María Serra, madre de la sargento 1º Débora Grau fallecida en 2021 en acto de servicio, con la que se reconoce su apoyo a las familias que han perdido a un ser querido en el Ejército.

También el hecho de que haya continuado con el proyecto emprendido por su hija para conseguir un millón de donantes de médula ósea, como se ha destacado en este acto celebrado en la Base General Menacho en Bótoa (Badajoz) y que se ha completado con un recuerdo a los caídos por España.

En su intervención, Ana Serra ha agradecido a la ministra la condecoración, que siente que no le pertenece solo a ella sino al "legado imborrable" de la sargento primero Grau, a la causa por la que luchan para alcanzar un millón de donantes de médula ósea, "y sobre todo a la gran familia de 'Siempre fuerte' que mantiene vivo este reto con su entrega, cariño y apoyo incondicional".

De su hija, ha señalado que era "generosa, comprometida y profundamente sensible al sufrimiento de los demás" y que dos pérdidas por leucemia marcaron su decisión de emprender esta causa, continuando la de Pablo Ráez con el consentimiento de su familia y dándole visibilidad mediante el deporte.

"Cuando Débora nos dejó, entendí que su esfuerzo y su ejemplo no podían caer en el olvido. Por ello, la familia Grau Sierra decidió continuar ese reto", ha reafirmado, "sin grandes medios y recursos" pero con la fuerza del amor de una familia unida por el recuerdo de su hija.

Por su parte, la ministra de Defensa ha destacado que quienes han oído la intervención de Serra saben por qué le han condecorado, al tiempo que ha destacado su generosidad, su humanidad y su entrega a los demás.

"La mejor expresión de lo que la sargento primero Grau, nuestra Débora, quería. Tú has seguido su ejemplo haciendo, como bien decías, del dolor amor, y lo has hecho tú y toda tu familia. Has dado ese ejemplo de vida que tienen los militares, siempre dispuestos a dar la vida por los demás", ha resaltado, que ha hecho propio y "generosamente" pero "con mucho ánimo" y "fuerza", ha dicho.

De igual modo, ha expuesto que cada año en las Fuerzas Armadas celebran ese día, el último sábado de mayo, con un homenaje a los caídos de los ejércitos que dieron su vida por España al que acuden las familias.

"Pido siempre a Ana María que ponga voz al dolor, pero también al amor de todos los familiares de los fallecidos sirviendo a España en los ejércitos, y Ana María, como ha hecho hoy, con fuerza, recuerda siempre la importancia de los valores de las Fuerzas Armadas, por aquellos por los que murió su hija" y hacen que, "desde el dolor" que tienen los familiares, ella les dé "fuerza", ha señalado.

Durante la jornada, que ha incluido una visita al cuartel general de la unidad en Bótoa, Robles ha estado acompañada por el jefe de la Fuerza Terrestre, teniente general Carlos Melero, y por el jefe de la Brigada 'Extremadura' XI, general de Brigada Álvaro Díaz Fernández.

En el acto de homenaje también ha estado presente la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; o el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; entre otra autoridades, además de familiares de Ana María Serra y Débora Grau.

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