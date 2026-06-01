Rodríguez Osuna destaca que la terminal ferroviaria de ExpacioMérida abre "enormes oportunidades" para la ciudad

ExpacioMérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha mostrado este lunes su satisfacción ante el inicio de la actividad de la terminal ferroviaria ubicada en el área empresarial ExpacioMérida, que comienza a operar como punto estratégico dentro del tráfico ferroviario de mercancías que conecta Barcelona y Sevilla de la mano del operador logístico Multirail.

Rodríguez Osuna ha destacado que la puesta en funcionamiento de esta infraestructura supone "un paso decisivo para consolidar a Mérida como uno de los grandes nodos logísticos del suroeste peninsular", subrayando además que se trata de una "reivindicación histórica vinculada" al potencial estratégico de la ciudad por su ubicación geográfica y sus conexiones de transporte.

El alcalde ha señalado igualmente que la implantación de este nuevo tráfico ferroviario "abre enormes oportunidades para la atracción de empresas, la generación de actividad económica y la creación de empleo en Mérida y su entorno", al tiempo que posiciona a la capital extremeña como un enclave "clave" para el transporte intermodal de mercancías.

Antonio Rodríguez Osuna ha valorado igualmente la capacidad operativa de la terminal de ExpacioMérida, preparada para gestionar trenes de hasta 550 metros y con espacio para 800 contenedores, "unas prestaciones que sitúan a nuestra ciudad en condiciones de competir logísticamente con otros grandes centros de distribución del país".

Asimismo, ha destacado que la consolidación de ExpacioMérida como hub ferroviario "refuerza la posición estratégica de Mérida dentro del corredor logístico entre el centro, el sur de España y Europa", favoreciendo nuevas oportunidades de inversión y desarrollo industrial, señala el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Por último, el alcalde ha mostrado su confianza en que esta primera fase de actividad ferroviaria continúe creciendo en frecuencias y volumen de mercancías, consolidando definitivamente a Mérida como referencia logística e industrial de Extremadura.