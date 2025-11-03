La Ruta del Ibérico 'Dehesa de Extremadura' difunde su catálogo de experiencias en Portugal

MÉRIDA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura organiza un viaje a la región para cinco agentes turísticos de Portugal con objeto de promocionar la Ruta del Ibérico 'Dehesa de Extremadura' en el país vecino y mostrar todas las experiencias asociadas a este club de producto gastronómico, desde visitas a fincas a degustaciones culinarias.

Hasta el próximo jueves, día 6, el itinerario diseñado por la Dirección General de Turismo, en el que colabora la oficina de Turespaña en Lisboa, combina visitas a localidades como Badajoz, Nogales, Salvatierra de los Barros, Monesterio, Fuente de Cantos y Fuentes de León, informa en nota de prensa la Administración autonómica.

Durante su estancia en Extremadura, los profesionales turísticos de Portugal tendrán la oportunidad de conocer la dehesa, el hábitat donde se cría el cerdo ibérico, y el proceso de elaboración del jamón. Para ello, visitarán fincas ganaderas y secaderos, participarán en un taller de corte de jamón y maridaje de vinos extremeños y embutidos con el cortador pacense Pepe Alba y harán una parada en el Museo del Jamón de Monesterio, entre otras experiencias.

Esta acción dirigida al mercado portugués, el emisor de turistas internacionales más importante para Extremadura, mostrará también la oferta cultural de la región y, con este propósito, se incluyen visitas a los conjuntos monumentales de Cáceres y Mérida, ciudades Patrimonio Mundial de la Unesco.

La Ruta del Ibérico 'Dehesa de Extremadura' es uno de los tres clubes de producto gestionados por la Dirección General de Turismo que tiene como denominador común la gastronomía extremeña, además de la Ruta del Queso y la Ruta del Aceite. En estas iniciativas colaboran más de 400 empresas y entidades, que trabajan para ofrecer productos de calidad y experiencias diferenciadoras.