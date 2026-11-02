La Ruta Senderista Entreparques unirá el próximo sábado la Reserva de Monfragüe y el Geoparque Villuerca-Ibores-Jara

Cartel de la IV Ruta Senderista Entreparques que se celebra el 7 de noviembre de 2026 entre Deleitosa y Casas de Miravete. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La IV Ruta Senderista Entreparques volverá a unir, el próximo sábado 7 de noviembre, dos entornos privilegiados como son la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y el Geoparque Villuerca-Ibores-Jara, discurriendo por vías pecuarias y caminos históricos como la Cañada Real Leonesa Occidental y el Cordel de Torrecillas.

Se trata de una ruta organizada por los ayuntamientos de Casas de Miravete y Deleitosa con un recorrido de 16 kilómetros. La marcha tiene una dificultad media, con una cota mínima de 461 metros en Casas de Miravete y un punto máximo de 669 metros en el Puerto de Miravete, según informa la Diputación de Cáceres.

La salida se realizará a las 08,30 horas y en autobús, desde la entrada de Casas de Miravete (frente al GeoCentro Monfragüe), con destino a Deleitosa. A las 09,00 horas, habrá un desayuno para los participantes, a cargo de la organización, previo al comienzo de la ruta, a las 10,00 horas.

A las 14,30 horas está prevista la llegada a Casas de Miravete, donde se ofrecerá una comida por parte de la organización. Además, habrá un punto de avituallamiento situado en el Llano de Mesas Caveras.

La actividad cuenta con un número de plazas limitadas, de 250, y la inscripción tiene un coste de 12 euros, que incluye el desplazamiento en autobús, el desayuno y la comida. El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta completar las plazas o hasta el 6 de noviembre a las 12,00 horas.