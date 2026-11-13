La Sala Europa de Badajoz ofrece una muestra de fotografías de guerra de Arturo Pérez-Reverte. - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala Europa de Badajoz ofrece desde este viernes, día 13, la muestra 'Fotografías de Guerra. 1974-1985' de Arturo Pérez-Reverte, conformada por 42 fotografías y una pieza audiovisual del archivo de RTVE y que acerca al espectador a una faceta poco conocida del autor como fotógrafo de conflictos bélicos.

Además de escritor y periodista, Pérez-Reverte fue testigo gráfico de numerosos conflictos internacionales que quedan plasmados en estas fotografías que devuelven la mirada de quien estuvo allí. No se trata de la mirada distante del espectador, sino la del testigo; la del cronista que se aproxima a la realidad con voluntad documental y la del fotógrafo que comprende que una imagen no solo informa, sino que también conmueve, interpela y permanece.

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de Cultura de la Junta, José Luis Gil Soto, durante el acto de apertura de esta muestra, en el que ha estado acompañado por Marcos de la Fuente, responsable de Desarrollo de Exposiciones de 'La Fábrica', productora de esta presentación que recoge un conjunto de fotografías entre escenas de conflicto, ruinas, desplazamientos, silencios y miradas que hablan de la fragilidad humana.

Se trata de una serie de instantáneas realizadas entre 1974 y 1985 que dialogan de manera inquietante con el presente, ha detallado en nota de prensa la Junta, al tiempo que ha ahondado en que la guerra continúa formando parte de la actualidad internacional y en que las preguntas que plantean estas imágenes siguen siendo las mismas, como qué ocurre con las personas cuando la violencia irrumpe en sus vidas, qué queda de la dignidad humana en medio de la destrucción y cuál es nuestra responsabilidad como observadores.

Con esta muestra, que podrá verse en esta sala pacense hasta el próximo 31 de enero, la Consejería de Cultura permite ofrecer una cultura accesible para todos y cumplir una de sus funciones "más valiosas", como ayudar a mirar el mundo con más profundidad y con más conciencia, ha destacado el secretario general.

En este sentido, en las fotografías se puede encontrar una mirada documental, rigurosa y directa, pero "nunca indiferente", además de haber en las mismas un compromiso con la verdad de los hechos y, al mismo tiempo, una sensibilidad estética que convierte cada imagen en un relato donde, como el propio autor afirma, no fotografiaba la guerra, sino al ser humano dentro de ella.

Gil Soto ha precisado asimismo que son fotografías que invitan a contemplar, a preguntarnos qué hay detrás de cada escena y a recordar que toda imagen encierra una historia humana, mientras que los responsables de esta muestra han afirmado que resulta "especialmente sugerente" para los amantes de la literatura, porque recuerda que escribir y fotografiar comparten una misma aspiración, como dar forma a una mirada sobre el mundo.

Si la literatura construye imágenes con palabras, la fotografía construye relatos con luz, encuadre y tiempo, ha señalado Gil Soto, que ha recordado que ambas disciplinas ayudan a comprender mejor la realidad y enseñan a mirar más despacio.

LA CONDICIÓN HUMANA

Las imágenes reunidas en esta exposición fueron realizadas entre 1974 y 1985 y constituyen un valioso testimonio visual sobre la condición humana en contextos de guerra. Tal y como señala el propio autor en el texto que acompaña la muestra, su objetivo no era fotografiar la guerra en sí misma, sino "al ser humano dentro de ella", una mirada que atraviesa toda la serie fotográfica.

La exposición se complementa con material audiovisual cedido por RTVE, que permitirá al público reencontrarse con el Arturo Pérez-Reverte reportero, recuperando algunas de las crónicas televisivas realizadas durante aquellos años cubriendo conflictos internacionales en lugares como Chipre, Líbano, el Sáhara, Nicaragua, Angola, Irak o Bosnia, entre muchos otros.

PROGRAMACIÓN EXPOSITIVA

Esta muestra continúa con la programación expositiva estable de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes a través del circuito de salas, conformado por la Sala Europa en Badajoz, la Sala Santa Julia, en Mérida, y el Palacio de los Moctezuma-Toledo, sede del Archivo Histórico Provincial, en Cáceres. Se trata de un circuito que tiene la vocación de acercar la creación contemporánea a toda la ciudadanía extremeña y convertir estos espacios en lugares para el conocimiento, la reflexión y el pensamiento crítico.

Ese programa se nutre de proyectos muy diversos y, por una parte, de propuestas surgidas de las ayudas a artistas visuales que la Junta de Extremadura convoca anualmente y que permiten impulsar la creación desde Extremadura. Por otra, lo hace de producciones propias desarrolladas por la propia administración y, finalmente, de colaboraciones externas como esta junto a La Fábrica.

EL AUTOR

Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, España, noviembre de 1951) se dedica en exclusiva a la literatura, tras vivir 21 años (1973-1994) como reportero de prensa, radio y televisión, cubriendo informativamente los conflictos internacionales en ese periodo. Trabajó 12 años como reportero en el diario Pueblo, y nueve en los servicios informativos de Televisión Española (TVE), como especialista en conflictos armados.

Como reportero, Pérez-Reverte ha cubierto, entre otros conflictos, la guerra de Chipre, diversas fases de la del Líbano, la de Eritrea, la campaña de 1975 en el Sáhara, la guerra del Sáhara, la de las Malvinas, la de El Salvador, la de Nicaragua, la del Chad, la crisis de Libia, las guerrillas del Sudán, la guerra de Mozambique, la guerra de Angola o el golpe de estado de Túnez.

Los últimos conflictos que ha vivido son la revolución de Rumania (1989-90), la guerra de Mozambique (1990), la crisis y guerra del Golfo (1990-91), la guerra de Croacia (1991) y la guerra de Bosnia (1992-93-94).

También son conocidos sus trabajos como columnista, y a finales de 1996 aparece la colección 'Las aventuras del capitán Alatriste', que desde su lanzamiento se convierte en una de las series literarias de mayor éxito. Además, en su producción literaria destacan otros libros como 'El maestro de esgrima' (1988), 'La tabla de Flandes' (1990), 'El club Dumas' (1993), 'La piel del tambor' (1995), 'El francotirador paciente' (2013), 'Perros e hijos de perra' (2014) o 'La guerra civil contada a los jóvenes' (2015).

Ha recibido importantes galardones literarios y sus obras se han traducido a más de 40 idiomas. Arturo Pérez-Reverte tiene uno de los catálogos vivos más destacados de la literatura actual. En 2016 comienza la trilogía de 'Lorenzo Falcó', otro personaje inolvidable, compuesta por 'Falcó', 'Eva' (2017) y 'Sabotaje' (2018).

Arturo Pérez-Reverte ingresó en la Real Academia Española el 12 de junio de 2003, cuando pronuncia el discurso titulado 'El habla de un bravo del siglo XVII'.