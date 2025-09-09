Sánchez Amor (PSOE) destaca el acuerdo de asociación y cooperación de la UE con la República Kirguisa

MÉRIDA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha dado su consentimiento al Acuerdo de Asociación y Cooperación Reforzadas de la UE con la República Kirguisa, del que el eurodiputado extremeño del PSOE Ignacio Sánchez Amor ha sido el ponente.

Así, Sánchez Amor ha destacado que la República Kirguisa es uno de los principales socios, "en una región de gran interés estratégico para la UE en materia de seguridad, conectividad, diversificación energética, resolución de conflictos y defensa del multilateralismo".

El acuerdo proporciona una nueva base jurídica para las relaciones bilaterales, y amplía el ámbito de aplicación y las áreas de cooperación, informa en nota de prensa Socialistas en el Parlamento Europeo.

Uno de los elementos más destacados es la inclusión de un "ambicioso" capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, que facilitará el comercio, la inversión y la innovación, en base a normas de la Organización Mundial del Comercio; y que también incorpora disposiciones sobre derechos laborales y trabajo digno, cambio climático y protección de medio ambiente.

Añade que, sin embargo, siguen con "preocupación" la tendencia hacia un modelo político centrado en la seguridad que está "erosionando rápidamente" los estándares democráticos de lo que un día fue considerado una "isla de democracia". "Esperamos que este acuerdo ofrezca a la Comisión nuevos instrumentos para revertir esta tendencia", ha concluido Sánchez Amor.