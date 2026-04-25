Sánchez Cotrina integra en la Ejecutiva Regional del PSOE extremeño a los cuatro precandidatos a las primarias

El secretario general del Psoe de extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en el Congreso Extraordinario del PSeo Extremadura - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha integrado en la Comisión Ejecutiva Regional del partido a los cuatro precandidatos que se presentaron a las primarias para liderar el partido.

En concreto, la nueva Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura se ha aprobado este sábado con el 88,2 por ciento de votos del 16º Congreso Extraodinario que el partido celebra este sábado en Mérida, y que ha proclamado a Álvaro Sánchez Cotrina como secretario general del PSOE de Extremadura.

En concreto, tras Álvaro Sánchez Cotrina como secretario general, la Comisión Ejecutiva Regional incluye a Soraya Vega como secretaria general de Política Autonómica, Cooperación Interacional y Migración; a Manuel José González Andrade como secretario de Coordinación Territorial y Portavocía, y a Blanca Martín como secretaria de Coordinación Interna Ejecutiva y Planificación Política.

Por su parte, Ramón Díaz Farias será el secretario de Política Municipal y Entidades Locales Menores del PSOE de Extremadura.

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura se completa con Marisol Mateos como presidenta del PSOE de Extremadura; Andrés Tovar como secretario de Organización; Ana Valls como secretaria general de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Viceportavoz; Lara Garlito como secretaria de Política Institucional, Política Territorial y Estratégica, y Sandra Caballero como secretaria adjunta a organización.

Por su parte, la secretaría de Igualdad del PSOE de Extremadura la ostentará Beatriz Cercas; la secretaría de Acción Electoral y Formación, Eduardo Béjar; la secretaría de Comunicación, Francisco Javier Sánchez Vega; la secretaría de Cultura y Ciudades Intermedias, Obdulia Campillejo, y la secretaría de Economía, Hacienda y Financiación Autonómica, Carlos Caro.

Además, la secretaria de Militantes, Agrupaciones y Casas del Pueblo será Maria Cruz Buendía; el secretario de Ideas, Estudios y Programas, Pablo Iglesias Ordónez; el secretario de Empleo, Industria y Digitalización, Antonio Díaz; el de Políticas sociales y Mayores, Raquel Castaño, y el de Innovación Política, Sociedad Civil y Memoria Democrática, Francisco Jiménez Araya.

Finalmente, la secretaria de Vivienda, Infraestructuras y Sostenibilidad será Francisco Javier Fernández Cano; el de Movimientos Sociales, Diversidad y LGTBI, Federico González Trinidad; de Sanidad, Luis David Zapata; de Educación y Univerisdades, Dolores María Enrique, y de Turismo, Alfredo Alejandro Moreno.