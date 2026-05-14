Sánchez Cotrina solicita por carta una reunión institucional a Guardiola para abordar los "grandes retos" de Extremadura

María Guardiola y Alvaro Sánchez Cotrina se saludan en la Asamblea, en una foto de archivo - PSOE

MÉRIDA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Álvaro Sánchez Cotrina, ha remitido este jueves, 14 de mayo, una carta a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la que solicita formalmente reunión institucional para abordar el marco de relación entre el Gobierno autonómico y el principal grupo de la oposición en la Asamblea.

En la misiva, Sánchez Cotrina defiende la necesidad de que "las principales responsabilidades públicas de nuestra comunidad estén a la altura del momento" y subraya que, aunque Gobierno y oposición desempeñan papeles distintos, ambos comparten "la obligación de servir con respeto, seriedad y responsabilidad a los extremeños y extremeñas".

El líder de los socialistas extremeños avanza en la carta a María Guardiola que el PSOE ejercerá una "oposición firme, exigente y rigurosa", pero deja claro que esa labor es plenamente compatible "con la lealtad institucional, la educación democrática y la voluntad de mantener canales de interlocución abiertos".

En ese sentido, Sánchez Cotrina considera necesario abrir espacios de diálogo sobre los "grandes desafíos" que afronta Extremadura, entre los que cita la defensa de los servicios públicos, el empleo, la vivienda, la dependencia, la igualdad territorial, el futuro del mundo rural, la transición energética, las infraestructuras, la salud mental o la convivencia democrática, señala el PSOE en nota de prensa.

Además, el secretario general del PSOE de Extremadura reivindica la importancia de "dialogar y consensuar" para que las decisiones que marcarán el futuro de la comunidad "se tomen aquí, en Extremadura", y no dependan "de lo que se decida en un despacho desde Madrid".

Recuerda también el dirigente socialista en el texto que el PSOE de Extremadura es actualmente la fuerza política que gobierna en 211 ayuntamientos de los 350 de la región, lo que a su juicio, demuestra la experiencia de los socialistas "cuando se trata de resolver los problemas de la gente, abordar sus necesidades y acompañarlos en sus retos".

Finalmente, Álvaro Sánchez Cotrina concluye solicitando a la presidenta de la Junta una reunión "en la fecha que considere oportuna", con el objetivo de establecer una relación institucional basada "en la responsabilidad, la claridad y el respeto", siempre "en defensa de los intereses generales de Extremadura".