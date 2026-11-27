El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de campaña, en el recinto ferial Los Berrocales, a 27 de noviembre de 2026, en Plasencia - Juanma Jiménez - Europa Press

PLASENCIA (CÁCERES), 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha apuntado este viernes que los ciudadanos también eligen en las elecciones generales de este domingo "quién va a ser el vicepresidente del Gobierno", entre "Abascal con su motosierra" o Carlos Cuerpo, "un extremeño que sabe de economía, que sabe idiomas y que va a continuar reforzando y mejorando a Extremadura y España desde el punto de vista económico y laboral".

"Ellos representan la involución, nosotros el avance", ha resaltado Pedro Sánchez este viernes en un acto electoral en la localidad cacereña de Plasencia, acompañado del secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina.

En su intervención, Pedro Sánchez ha aludido a la "involución" que puso verse ayer en el debate a cuatro, en el que "hubo tres candidatos y una candidata, pero hubo dos modelos de sociedad", como son por un lado "el de una España que defiende la buena política, la buena educación, representado por aquellos que estábamos en nombre de partidos progresistas", y en frente estaba los líderes de PP y Vox, Feijóo y Abascal.

"El problema de Feijóo y Abascal es que quieren gobernar una España que no existe", ha señalado Sánchez, quien ha resaltado que "la España de 2026 no tiene calladitas a las mujeres, van a hablar alto y fuerte, con su voto, el próximo 29 de noviembre, para tener cuatro años más de avances y frenar la involución de Feijóo y de Abascal.

"Lo vimos ayer. Fue una vergüenza, fue lamentable ver al jefe del PP, levantar el dedo y decir '¡Tú calladita!", ha señalado Sánchez, quien también ha tachado de "lamentable y una vergüenza el que el líder de Vox, el señor Abascal, no fuera capaz de condenar la violencia de género en este país".

Así, ha dicho que "lo grave en esa coalición reaccionaria que representan Feijóo y Abascal es que quien decide si hay que condenar o no la violencia de género sea el señor Abascal y no el señor Feijóo", tras lo que Sánchez se ha mostrado "convencido de que el próximo domingo va a ser la fuerza de las mujeres la que vuelva a hacer que haya un gobierno de coalición progresista al frente del país", ha resaltado.

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