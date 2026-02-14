Sanguijuelas del Guadiana ensalza la identidad y talento de los pueblos extremeños en su pregón del Carnaval de Badajoz

El pregón del Carnaval de Badajoz ha estado a cargo del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana - CARNAVAL DE BADAJOZ

BADAJOZ, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Enfundados en una toga negra coronada con una beca azulada que advierte su condición de 'graduados' de la 'Facultad del Galgo y Ciencias sin documentación', dentro de la 'Universidad de las Casas de Don Pedro', Carlos, Juan y Víctor, del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana, han dado el pistoletazo de salida al Carnaval de Badajoz entonando un pregón en el que han reivindicado el valor del talento, cultura y raíces de la región.

"Que se vea en toda España y en todo el mundo que en Extremadura también hay cultura, raíces... ¡de todo!", ha clamado desde el balcón del consistorio de la capital pacense en la noche de este pasado viernes Víctor Arroba, llamando a que la región no sea "la sombra de España" y a que "se note" que en la comunidad autónoma "también hay cosas que se pueden hacer bien".

Contoneando con orgullo sus birretes, los integrantes de este grupo de veinteañeros que mezcla en sus acordes y letras "lo rural con lo contemporáneo, la madera con lo electrónico, la rebeldía con la juventud; las raíces, el autotune y sobre todo: rock and Roll", han observado a través de sus lentes a una abarrotada Plaza de España en la cual, hace un año, ellos mismos se encontraban escuchando a su predecesora en el pregón carnavalero del pasado 2025: la actriz Carolina Yuste.

"Un año después podemos decir que Carolina Yuste, como es un referente para nosotros, ha protagonizado el videoclip de la canción más importante hasta la fecha de nuestra corta carrera", ha continuado Carlos Canelada segundos después de disculpar un posible "trastabillar" para, seguidamente, celebrar con emoción que, un año después, "esos tres chavales que estaban ahí abajo en la plaza están dando el pregón de los carnavales de Badajoz".

((Más información en Europa Press))