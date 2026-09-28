Santiago Amaro (PP) dimite como director general de Deportes para centrarse en las elecciones municipales en Mérida

El portavoz del Grupo Municipal del PP de Mérida, Santiago Amaro, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP del Ayuntamiento de Mérida, Santiago Amaro, ha anunciado su renuncia a su cargo como director general de Deportes de la Junta de Extremadura para centrarse en su candidatura a la Alcaldía de la capital extremeña en las elecciones municipales de 2027.

Un anuncio que ha trasladado a los medios de comunicación en las puertas del ayuntamiento en unas declaraciones en las que ha explicado que esta renuncia responde al propósito de hacer "buena política" a través de "decisiones firmes" para mejorar la vida de los emeritenses.

En este sentido, ha señalado que, de llegar a la alcaldía, su objetivo pasaría por "escuchar las demandas de la ciudadanía, definir un nuevo modelo de ciudad con nuevas caras, ideas y propuestas para mejorar la vida de nuestros vecinos".

Con todo ello, ha asegurado que el deporte profesional le ha enseñado que, cuando llega el momento, se debe "estar preparado, concentrado y dispuesto a asumir el reto hasta conseguirlo", y que ahora también aplica al servicio público.

Así, ha explicado que existen dos modelos "completamente diferentes". Por un lado, ha situado el que representa el PSOE, el partido del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y del presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez, que ha definido como una política "donde todo vale para conseguir lo que haga falta, sin escucha, sectario y con una instrumentalización constante de las administraciones".

Por otro lado, ha situado su modelo, basado en "la buena política, cercana y que toma decisiones importantes", como más propuestas, más calles, barrios, y con el fin de "intentar mejorar la vida y la calidad de vida" de los vecinos.

Así, ha remarcado que se "necesita una ciudad mejor", con mayor orden, mantenimiento y limpieza, es decir, "una ciudad que no solo invite a venir, sino que también invite a quedarse".

"Necesitamos una ciudad donde invertir en abrir los negocios sea importante, pero también las políticas para que esos negocios sigan estando abiertos. Necesitamos una ciudad con empresas y con industrias. Necesitamos una ciudad que crea en el deporte como motor de desarrollo social", ha añadido Amaro.

En definitiva, ha explicado que estos son ejemplos de la "Mérida en la que están trabajando y preparando", junto a un equipo con "muchísimas ganas e ilusión" para dar a conocer el proyecto del Partido Popular municipal.

Santiago Amaro ha agradecido a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, su apoyo y comprensión, así como la oportunidad de trabajar al frente de una dirección general. También ha trasladado su gratitud a su equipo y a todas las personas que le están ofreciendo su respaldo, propuestas e ideas al considerar que "es el momento de gobernar de una manera diferente".