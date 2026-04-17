El sector turístico de Extremadura alcanza el mejor mes de marzo con casi 29.000 afiliados

Glamping El Regajo - REMITIDA POR LA JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector turístico de Extremadura finalizó marzo con 28.896 afiliados a la Seguridad Social, 543 más que en el mismo mes de 2025, lo que se traduce en un crecimiento del 1,9%, según los datos publicados este viernes por Turespaña.

La cifra de afiliados es la más alta de un mes de marzo de toda la serie histórica, destaca la Junta de Extremadura en un comunicado.

De los 28.896 trabajadores, 21.072 eran asalariados, un 2,8% más en variación anual, y 7.824 autónomos, con un descenso del 0,5%.

Respecto a marzo de 2019, año previo a la pandemia, el turismo de la región emplea a 2.885 personas más, un crecimiento del 11,09%.

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