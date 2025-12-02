La Seguridad Social en Extremadura gana 5.774 afiliados en noviembre, un 1,39% más que en 2024

Archivo - Un camarero durante su jornada laboral - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de Extremadura ha ganado una media de 5.774 cotizantes en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa un incremento del 1,39%, hasta sumar 420.737 ocupados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Así, Extremadura fue la segunda autonomía con menor aumento en la afiliación a la Seguridad Social en términos interanuales, solo delante a la tasa registrada en el País Vasco (+1,29%), frente a una media nacional que se situó en el 2,45%.

En lo que se refiere al dato mensual, el sistema restó en la región un total de 596 afiliados en relación con el mes anterior, lo que representa un retroceso del 0,14%, el doble que la media, que fue del 0,07%.

Del total de personas afiliadas en Extremadura en noviembre, 339.333 pertenecían al régimen general y 81.404 al régimen de autónomos.

En el caso concreto del régimen general, está integrado por el sistema especial agrario, con 46.424 trabajadores; el régimen de empleados del hogar, con 3.929, y el general, con 288.980.