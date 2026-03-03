La Seguridad Social pierde 775 afiliados en febrero en Extremadura

Archivo - Trabajador del sector del almacenamiento del frío. - ADELFE - Archivo

MÉRIDA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social perdió 775 afiliados en febrero en Extremadura respecto al mes anterior, lo que supone un descenso del 0,19 por ciento hasta los 409.843 ocupados en la región, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Así, Extremadura fue en el segundo mes del año una de las dos comunidades autónomas en las que cayó el número de afiliados junto a Castilla-La Mancha (0,21%), frente a un crecimiento medio en el conjunto de España del 0,45%, al contabilizarse 97.004 trabajadores más en febrero en relación a enero.

En términos interanuales, la afiliación creció en Extremadura un 0,52%, una subida que, en términos porcentuales, está por debajo de la media (+2,24%), con un promedio de 2.120 cotizantes nuevos.

(Más información en Europa Press)