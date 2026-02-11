Seis carreteras de la red provincial de Badajoz permanecen cortadas tras las lluvias de las últimas jornadas

Desprendimiento en la BA-138 - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Seis carreteras de la red provincial de Badajoz continúan cerradas al tráfico en estos momentos, debido a las intensas precipitaciones registradas en las últimas jornadas.

Así, las carreteras cortadas a fecha de este miércoles día 11 a las 13,30 horas horas son la BA-138, de Talarrubias a Herrera del Duque, que permanece cerrada entre los puntos kilométricos 3+000 y 12+000 debido a un desprendimiento de talud que ocupa la calzada; y la BA-026, de Barcarrota a Valverde de Leganés por saltos de agua en los puntos kilométricos 1+200 y 7+000.

También la BA-049, de Castilblanco a Alía, en el ramal de la N-502 en dirección a Alía, y que está cortada entre los puntos kilométricos 4+000 y 5+000; la BA-142, que discurre desde Valdetorres a EX-105 y tramo primero a Yelbes y Yelbes a EX-206; la BA-162 en el tramo de Valdivia a Entrerríos; y la BA-074, que une Granja de Torrehermosa con la Aldea de Cuenca (límite provincial), informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Las brigadas de mantenimiento de carreteras de la diputación continúan trabajando de forma "ininterrumpida" sobre el terreno, ha destacado en nota de prensa la institución provincial, junto con que se ha habilitado para los alcaldes de la provincia el correo electrónico serviciocarreteras@dip-badajoz.es y el teléfono 924 212 426, a fin de canalizar cualquier aviso o comunicación.