Serradilla (Cáceres) registra la temperatura más alta de España este lunes

Ciudadanos bajo los efectos de la segunda ola de calor - Álex Zea - Europa Press

MÉRIDA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Serradilla ha registrado este lunes, 6 de julio, la temperatura más alta de España, con un valor de 43,5 grados centígrados.

Junto a Serradilla, otros seis municipios extremeños se han colado entre las diez temperaturas más elevadas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, Madrigal de la Vera (Cáceres) se coloca en tercera posición y Badajoz en cuarta, con 42,3º; seguidas de la cacereña Torrecilla de los Ángeles, con 42,2º.

Finalmente, Zarza la Mayor (Cáceres) y Alburquerque (Badajoz), con 42 grados, y Guijo de Granadilla (Cáceres), con 41,9 grados, se sitúan en octava, novena y décima posición.