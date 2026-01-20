El SES amplía la campaña de vacunación de gripe y covid en horario de tarde y sin cita este jueves

Archivo - Vacuna - DRS PRODUCOES/ISTOCK - Archivo

MÉRIDA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) vuelve a ampliar la campaña de vacunación de gripe y Covid en horario de tarde y sin cita previa el próximo jueves, 22 de enero. La atención se ofrecerá desde las 16,30 a 19,30 horas.

Los puntos de vacunación estarán habilitados en el Hospital de Coria, el centro de salud de Navalmoral de la Mata, el centro de salud La Data de Plasencia, el centro de salud Zona Centro de Cáceres, el centro de salud Valdepasillas de Badajoz, el centro de salud Urbano III de Mérida, el centro de salud San José de Almendralejo, el centro de salud de Zafra, el centro de salud Villanueva Sur, y el centro de salud Don Benito Este.

Las personas interesadas en acudir a esta vacunación por la tarde deben portar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

El objetivo de esta medida es favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización. Además de las personas adultas, también se van a poder vacunar frente a la gripe los niños entre seis meses y cinco años.

Los menores entre dos y cinco años reciben una vacunación intranasal adquirida por el SES. Para quienes recibieron su última dosis de Covid-19 o pasaron la enfermedad, deben respetar un intervalo mínimo de tres meses antes de recibir una nueva dosis.

El SES insta a todos los extremeños a aprovechar esta oportunidad para la vacunación, ya que la inmunización es "clave" para proteger a las familias y comunidades durante esta temporada de virus.