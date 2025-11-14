El SES amplía una semana más la vacunación de tarde sin cita previa contra la gripe y la Covid-19 en Extremadura

Archivo - Imagen de archivo de vacunas contra la gripe - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha ampliado una semana más la vacunación contra la gripe y Covid-19 en horario de tarde y sin cita previa en las ocho Áreas de Salud de Extremadura.

La atención se ofrecerá el lunes 17 y el jueves 20 de noviembre de 16,30 a 19,30 horas.

Los centros sanitarios que darán el servicio el lunes y el jueves son, en concreto, el centro de salud de La Data de Plasencia; el centro de salud Zona Centro de Cáceres; el Hospital de Coria; centro de salud de Navalmoral de la Mata; el centro de salud Urbano III de Mérida; y el centro de salud San José de Almendralejo.

También el centro de salud de Villafranca de los Barros; el de Valdepasillas en Badajoz; el centro de salud de Montijo; el Don Benito Este de Don Benito; y el Villanueva Sur de Villanueva de la Serena.

De igual modo, en los centros de salud de Llerena y Zafra, la vacunación se ofrecerá exclusivamente el jueves día 20, también de 16,30 a 19,30 horas.

Durante las dos jornadas de tarde de esta primera semana se han vacunado un total de 4.296 personas. Los interesados en acudir a esta vacunación por la tarde deben portar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista. El objetivo de esta medida es favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Además de las personas adultas, también se van a poder vacunar frente a la gripe los niños entre seis meses y cinco años. Los menores entre dos y cinco años reciben una vacunación intranasal adquirida por el SES.

Para quienes recibieron su última dosis de Covid-19 o pasaron la enfermedad, deben respetar un intervalo mínimo de tres meses antes de recibir una nueva dosis.

El SES insta a todos los extremeños a aprovechar esta oportunidad para la vacunación, ya que la inmunización es "clave" para proteger a las familias y comunidades durante esta temporada de virus.