El SES cifra en un 18,77% el seguimiento de la huelga de médicos en Extremadura

Actualizado: lunes, 16 febrero 2026 16:25
   MÉRIDA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha cifrado en un 18,77 por ciento el seguimiento de la huelga de médicos en protesta por el borrador del nuevo Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad este lunes, 16 de febrero.

   Por provincias, el seguimiento ha sido de un 17,75% en Badajoz y un 20,47% en Cáceres, señalan fuentes del SES consultadas por Europa Press.

   Desde el Ejecutivo regional no ofrecen cifras sobre consultas o intervenciones canceladas debido a la huelga, y emplazan al próximo lunes para ofrecer un balance completo de la huelga, que se prolonga hasta el próximo viernes.

