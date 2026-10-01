El SES confirma dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura y ambos precisan ingreso

Archivo - Mosquito transmisor del Virus del Nilo Occidental - ANECPLA - Archivo

MÉRIDA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de una mujer y un hombre de 61 y 81 años de los municipios de Don Benito y Campo Lugar, pertenecientes a las áreas de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena y Cáceres. Ambos han precisado ingreso y se encuentran en el hospital de Don Benito-Villanueva y en el hospital Universitario de Cáceres.

En total, se han registrado 64 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y dos fallecidos. En este momento, dos pacientes permanecen ingresados en el hospital de Don Benito- Villanueva, y dos en el Hospital Universitario de Cáceres.

El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros, indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

PLAN DE VIGILANCIA DE VECTORES 2026

Además, el SES cuenta con un Plan de Vigilancia de Vectores 2026, en el marco del Plan Autonómico de Preparación y Respuesta frente a Enfermedades Transmitidas por Vectores, que este año ha reforzado y ampliado los sistemas de vigilancia entomológica, esenciales para la detección temprana y el control de riesgos.

Para el mosquito Culex, vector del virus de la fiebre del Nilo Occidental, se va a implantar, por primera vez, un programa de vigilancia de este mosquito, con el objetivo de detectar el vector con virus.

Como novedad, el sistema incluye 10 trampas fijas, 8 en Don Benito y 2 en Cáceres, y una trampa móvil, que estarán operativas desde mediados de julio hasta finales de octubre, según la evolución de la campaña para detectar la presencia de mosquito infectado y de virus circulante.

Para ello se ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad de Extremadura (UEx) a través de la Facultad de Veterinaria de Cáceres que realizará la identificación de especies y la extracción de ARN viral. Este enfoque posibilita anticiparse a la transmisión, activando medidas de prevención individual y comunitaria, así como actuaciones de control vectorial para reducir o eliminar mosquitos infectados y minimizar el riesgo de casos humanos.