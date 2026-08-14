El SES confirma tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

Archivo - Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÉRIDA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. En concreto, se trata de dos mujeres de 68 y 43 años de Don Benito y de un hombre de 58 años de Santa Amalia.

Cabe señalar que la mujer de 68 años se encuentra ingresada en el Hospital de Don Benito y que el varón de 58 años es asintomático y su caso fue detectado por el Banco de Sangre de Extremadura.

En total, se han registrado siete casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y, de ellos, uno permance ingresado en el Hospital de Mérida y otro en el de Don Benito.

En el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y cinco fallecidos, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

La dirección del SES ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, para tener así una actitud de alerta frente a posibles casos, lo que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

(Más información en Europa Press)