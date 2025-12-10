El SES incorpora una herramienta digital para la atención en conductas adictivas

MÉRIDA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha puesto en marcha en la plataforma JARA una nueva Estación Clínica destinada a los Equipos de Conductas Adictivas (ECAs) de la Comunidad Autónoma.

Esta herramienta, desarrollada por la Secretaría Técnica de Adicciones en coordinación con la Subdirección de Sistemas de Información y la Dirección General de Asistencia Sanitaria, permitirá optimizar la atención a personas con conductas adictivas mediante la digitalización de procesos que hasta ahora se realizaban en papel.

El nuevo sistema incorpora funcionalidades específicas para estas consultas, como la dispensación digital de metadona, el registro informatizado de resultados de tóxicos en orina, documentos adaptados a cada perfil profesional y un documento clínico común que facilita el trabajo multidisciplinar.

Así, además de "mejorar la eficiencia y la seguridad en la atención", esta herramienta permite un proceso de atención más seguro y agilidad en la gestión de los datos necesarios para informes estratégicos como el Plan Nacional sobre Drogas, el Plan de Adicciones de Extremadura y las memorias anuales, ha informado la Junta en nota de prensa.