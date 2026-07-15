El SES logra en junio su mejor tiempo de espera quirúrgica desde 2019, con un media de 128 días

La directora general de Atención Hospitalaria, Humanización y Planificación de la Demanda, Gemma Montero, y la directora gerente del SES, Encarna Solís, presentan los datos de los tiempos de respuesta - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha conseguido, a cierre de junio de 2026, el mejor tiempo de espera quirúrgica de los últimos siete años, situándose en la actualidad en 128 días. Además, hay 5.216 extremeños menos que hace un año esperando una consulta, reduciendo su espera en 18 días.

Así lo ha manifestado la directora gerente del SES, Encarna Solís, este miércoles en Mérida, durante la rueda de prensa en la que ha informado sobre los últimos datos de los tiempos de respuesta en la atención sanitaria hospitalaria en Extremadura a cierre de junio, acto en el que ha estado acompañada por la directora general de Atención Hospitalaria, Humanización y Planificación de la Demanda, Gemma Montero.

Solís ha explicado que "Extremadura mejora sus principales indicadores de accesibilidad sanitaria a pesar de un semestre especialmente complejo para la actividad asistencial" y ha confirmado que "hay menos pacientes esperando una consulta, los ciudadanos esperan menos para ser operados y mejoran los tiempos de acceso en la mayoría de las pruebas diagnósticas".

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