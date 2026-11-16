El SES pone en marcha una campaña informativa sobre el uso adecuado de las benzodiacepinas

Cartel de la campaña informativa del SES sobre el uso adecuado de las benzodiacepinas - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES), en el marco del proyecto 'Yo Venzo', impulsado por la Junta y la Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura (Fundesalud), pone en marcha una campaña informativa dirigida a promover el uso adecuado de las benzodiacepinas ya que, según los datos disponibles, uno de cada ocho extremeños consume estos medicamentos.

La campaña se desarrollará hasta diciembre con el objetivo de acercar este mensaje a la ciudadanía extremeña y promover un uso responsable de estos medicamentos.

Para ello, se difundirá a través de anuncios en Spotify, cuñas de radio y espacios en Canal Extremadura, además de contar con presencia en el entorno urbano mediante la rotulación de un autobús en Cáceres y la instalación de vallas publicitarias en Badajoz y Mérida.

El proyecto se creó en 2023 en el Área de Salud de Badajoz con el objetivo de concienciar tanto a los profesionales de atención primaria como a la población general sobre la importancia de optimizar el uso de estos medicamentos, utilizados habitualmente para el tratamiento de la ansiedad y el insomnio.

Los datos regionales muestran la necesidad de promover un uso responsable de las benzodiacepinas, especialmente por la prolongación de los tratamientos más allá de los periodos recomendados y por su utilización en grupos de edad muy diversos, destaca en nota de prensa la Junta, que añade que, por ello, resulta "fundamental" reforzar la información sobre sus riesgos y recordar la importancia de seguir siempre las pautas marcadas por los profesionales sanitarios.

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