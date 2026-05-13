El SES pone en marcha el nuevo quirófano en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia tras invertir 1 millón de euros

El SES pone en marcha el nuevo quirófano en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia - JUNTA DE EXTREMADURA

PLASENCIA (CÁCERES), 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha comenzado la actividad del nuevo quirófano del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, lo que eleva a siete el número total de quirófanos operativos en el área, además de otros dos de cirugía mayor ambulatoria.

Esta incorporación permitirá incrementar la actividad quirúrgica y seguir mejorando la capacidad de respuesta a la demanda asistencial, ha destacado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Este nuevo quirófano, junto al equipamiento médico asociado, ha supuesto una inversión de 1.082.361 euros. Además de la obra de la infraestructura, este nuevo quirófano se ha dotado con un nuevo arco quirúrgico RX, una mesa de anestesia, adaptación de brazos motores, estanterías de almacenaje y diverso aparataje quirúrgico.

Este nuevo espacio estará dedicado principalmente a intervenciones de traumatología, uno de los servicios con mayor demanda en el área y que en los dos últimos años ha experimentado una "mejora exponencial" en sus tiempos de respuesta.

Así, con la puesta en marcha de este quirófano se espera seguir optimizando tanto los tiempos de espera como las técnicas operatorias, ha destacado el Ejecutivo regional.

Durante el último año, el área quirúrgica del Área de Salud de Plasencia ha contado con una inversión total de 1.415.413 euros, destinada tanto a la ampliación de infraestructuras como a la renovación y adquisición de equipamiento de alta tecnología.

Entre ellas destaca tres mesas quirúrgicas destinadas al recambio de la mesa de obesidad mórbida y a los futuros quirófanos de cesáreas y marcapasos; un respirador de transporte Monnal T60; monitores multiparamétricos, un ecógrafo de alta gama o la renovación de materiales obsoletos, como esterilizadores, estanterías, accesorios y mesas de trabajo.

Desde el Área de Salud de Plasencia ya se trabaja en la construcción del nuevo quirófano de marcapasos, un proyecto que estaba paralizado "a la llegada de este equipo gestor".

En el último ejercicio, el SES ha invertido más de 4,3 millones de euros en mejoras de infraestructuras y equipamientos en el Área de Salud de Plasencia.

"Con estas actuaciones, el gobierno de María Guardiola refuerza su compromiso con la mejora continua de la atención sanitaria, apostando por infraestructuras modernas, tecnología avanzada y una mayor capacidad quirúrgica al servicio de la ciudadanía", destaca la Junta.