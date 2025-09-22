Sesenta empresas locales participan esta semana en el segundo Outlet Urbano de Mérida

MÉRIDA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comerciantes de Mérida 'Emérita Augusta', con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, organiza esta semana, del miércoles 24 al sábado 27 de septiembre, la segunda edición del Outlet Urbano 2025, en el que participan 60 empresas locales.

De este modo, las entidades de la asociación de comerciantes, junto con establecimientos invitados, ofrecerán productos de calidad con descuentos de hasta el 80 por ciento, disponibles tanto en el interior de los comercios como en expositores instalados en sus accesos, convirtiendo el centro y otros barrios de la ciudad en un "gran escaparate" al aire libre.

El Outlet Urbano está dirigido a todos aquellos que deseen disfrutar de "precios excepcionales mientras apoyan el comercio local", señala el ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa, que añade que el fin es "dar salida al stock acumulado, impulsar las ventas, fidelizar clientes y fortalecer la red empresarial de la ciudad".

Asimismo, la Asociación de Comerciantes Emérita Augusta y Telpark, que gestiona aparcamientos regulados en la ciudad, han renovado su convenio de colaboración en una campaña, que se extenderá desde el 8 al 30 de septiembre, con el objetivo de promover el comercio y la hostelería local, garantizando que el estacionamiento no suponga un "obstáculo" para disfrutar de la oferta del centro de la ciudad.

La campaña se suma a la "apuesta permanente" que el Ayuntamiento de Mérida mantiene durante "todo el año" con la movilidad sostenible, un servicio de autobuses gratuitos, que facilita los desplazamientos hasta las zonas comerciales, culturales y de ocio. Asimismo, este servicio permite el acceso al centro para que residentes y visitantes puedan realizar sus compras de manera "cómoda y respetuosa con el medio ambiente".

Con esta nueva edición del Outlet Urbano, la Asociación de Comerciantes 'Emérita Augusta' y el Ayuntamiento de Mérida "reafirman su compromiso con la dinamización del comercio de proximidad y el fortalecimiento del tejido empresarial de la ciudad".