'Sí a Almaraz, sí al futuro' llevará su reivindicación a Bruselas y advierte que no puede ser el "conejillo de indias"

El PP considera que el Gobierno de España está "cada vez más solo" en su "obsesión ideológica" por cerrar Almaraz

MÉRIDA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro' y alcalde de Belvís de Monroy y Casas de Belvís, Fernando Sánchez, ha avanzado que el colectivo ha solicitado reuniones con el Gobierno de España y que llevará en marzo a Bruselas su defensa de la continuidad de la central nuclear, ya que la extremeña no puede ser el "conejillo de indias".

Sánchez ha recalcado que Almaraz debe "continuar" y ha considerado que, tras las declaraciones del consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, que ha llamado a hablar sobre el calendario de clausura, la "pelota está en el tejado del Gobierno".

Cabe recordar que Ruiz-Tagle incidió este pasado miércoles en que el cierre del parque nuclear es "una decisión de país", por lo que ha llamado a "sentarse y conversar" sobre el calendario de clausura que se acordó en 2019, al considerar que "hay tiempo" para resolver la situación.

"Las empresas parece que ya se han empezado a pronunciar y creemos que sería un error que no se sentaran a dialogar", ha aseverado en declaraciones a los medios tras una reunión en Mérida con el Grupo Parlamentario Popular, a la que seguirán otros encuentros con el PSOE y Vox.

El presidente de la Plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro' ha incidido en que "no se puede volver a olvidar Extremadura", además de advertir de las consecuencias que podría tener el cierre en cuanto a la despoblación del entorno en el que está instalada la Central Nuclear de Almaraz.

"Como sabemos de lo que hablamos, instamos que desde Madrid se sienten a dialogar con las empresas propietarias, cosa que ellas, creemos, que ya han hecho", ha asegurado en referencia a las declaraciones de Ruiz-Tagle.

A preguntas de si mantienen contactos con otras zonas del país con centrales nucleares que también se podrían ver afectadas por el cierre de las mismas, Fernando Sánchez ha asegurado que es un "problema nacional".

"Mantenemos contacto con diferentes centrales. Incluso los comités de empresa de las diferentes centrales nucleares se han puesto en contacto con nosotros. Porque al final es a nivel nacional. Es que hoy estamos aquí, pero es que va a tocar Castilla-La Mancha, es que va a tocar Cataluña, es que va a tocar la Comunidad Valenciana", ha advertido.

De este modo, ha incidido en que la Central Nuclear de Almaraz genera un 7 por ciento de energía a España. "Si queremos una soberanía energética y demás no la vamos a tener con el cierre de la central nuclear", ha asegurado.

En la misma línea, ha insistido en que tampoco se puede permitir ser el "conejillo de indias" de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), ya que "no se puede cerrar Almaraz y que luego no se cierre ninguna más. No podemos permitir eso. No se puede permitir que de nuevo le toque a Extremadura ser el conejillo de indias de la nación".

APOYO DEL PP A LA CONTINUIDAD DE LA "MAYOR INDUSTRIA" DE EXTREMADURA

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha mostrado todo el apoyo de su formación a los miembros de la plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro' en su defensa de la continuidad de la central, la "mayor industria" de Extremadura con 3.000 puestos de trabajo.

Así, ha insistido en que los 'populares' seguirán trabajando en todos los frentes para que la continuidad de Almaraz sea una "realidad" y ha recordado que este miércoles quedó demostrado que esta apuesta no es "ninguna casualidad" al reivindicar Guardiola en Bruselas la continuidad de la central o la pregunta del PP en el Congreso en este sentido.

También este pasado miércoles, ha apuntado Sánchez-Juliá, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, abogó por sentarse para abordar el calendario de clausura de las nucleares.

"Esto unido a toda la labor social que está haciendo la plataforma, unido a toda la presión institucional que está existiendo y a la aprobación la semana pasada de una propuesta en el Congreso de los Diputados demuestra que el Gobierno de España está cada vez más solo en su obsesión ideológica por cerrar la Central Nuclear de Almaraz", ha aseverado.

Por ello, ha insistido, el PP remarca la necesidad de que se cambie la decisión que tiene tomada el Gobierno de España y que Almaraz siga abierta, ya que está en juego el futuro de 3.000 familias, ha aseverado.

"Nos estamos jugando el futuro de nuestra comunidad autónoma. Nos estamos jugando el futuro energético de nuestro país. Y no puede quedar decisiones de ese calibre a únicamente cuestiones ideológicas como está mostrando el Gobierno de España", ha dicho.

En este sentido, ha reivindicado la importancia de la continuidad de Almaraz, que es el "estandarte energético e industrial" de Extremadura, y ha defendido la llegada de industrias a la región "sin ningún tipo de cortapisa", ya que la región "no puede estar sujeta a que nos quiten unas industrias para que nos traigan otras".

"Es el momento de que Extremadura tenga ambición, es el momento de que Extremadura pida para sí misma y pedimos que la Central Nuclear de Almaraz continúe abierta. Pedimos que todas las industrias que quieran venir a Extremadura puedan venir y que nadie desde el Gobierno de España ponga freno al crecimiento y al desarrollo de nuestra región", ha aseverado.

Por ello, Sánchez Juliá ha reconocido que existe apoyo político, institucional y social y "lo que tiene que hacer el Gobierno de España es escuchar a Extremadura para no generar problemas, sino ayudarnos a que Extremadura siga creciendo".