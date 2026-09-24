Siete equipos ROCA de Guardia Civil con apoyo aéreo velarán por la seguridad en la campaña de la aceituna en Extremadura

La Guardia Civil presenta en una reunión el dispositivo de seguridad para la campaña de recogida de aceituna 2026-2027 en Extremadura - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha activado un dispositivo especial de seguridad para la campaña de recogida de aceituna 2026/2027 en la región, en el que los siete equipos ROCA de la provincia liderarán el despliegue con apoyo del Servicio Aéreo, drones y patrullas de las Unidades de Seguridad Ciudadana, además del control del Decreto de Trazabilidad de Extremadura y la cooperación transfronteriza con la Guarda Nacional Republicana (GNR) portuguesa.

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha acogido este jueves la presentación del Plan de Actuación para la Seguridad en Explotaciones Agrícolas correspondiente a la campaña olivarera 2026/2027, que tiene por objeto prevenir y perseguir las sustracciones de aceituna en toda la provincia, garantizando el desarrollo normal de la campaña en un sector clave para la economía extremeña.

Para este operativo, la Comandancia desplegará de forma intensiva a sus siete Equipos ROCA, dedicados a la lucha contra el robo en el campo e integrados por cerca de 40 efectivos especializados en el ámbito rural. Estos agentes trabajarán en estrecha coordinación con unidades de Seguridad Ciudadana, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y la Usecic.

La vigilancia por tierra será reforzada desde el aire mediante la utilización de drones y helicópteros del Servicio Aéreo, idóneos para detectar actividades ilícitas en fincas apartadas, así como por efectivos del Escuadrón de Caballería para patrullar zonas de orografía compleja.

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