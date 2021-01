Sindicatos y patronal reclaman al Gobierno más fondos y celeridad para cumplir con los compromisos del tren extremeño

MÉRIDA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT y la Confederación Regional Empresarial de Extremadura han reclamado al Gobierno más fondos y mayor agilidad en los plazos de ejecución de las actuaciones en torno al tren extremeño, para que se cumplan los compromisos adquiridos en el seno del Pacto por el Ferrocarril.

Así lo han indicado tras la reunión, este viernes, de este foro en el que participan la Junta de Extremadura, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y Adif, en el que se ha detallado la situación en la que se encuentran los compromisos adquiridos con la puesta en marcha de la alta velocidad en la comunidad, así como la mejora en el tren convencional.

Los agentes sociales coinciden en destacar la utilidad de este foro, así como el incremento de las inversiones en la comunidad, pero en general se han mostrado disconformes con el grado de cumplimiento de los compromisos y el ritmo de ejecución de las inversiones.

CCOO PIDE MÁS FONDOS

De esta forma, la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha reclamado un incremento de los fondos destinados a la construcción de la línea de alta velocidad entre Badajoz y Madrid y que se agilicen los trámites burocráticos de adjudicación.

Chacón ha reconocido que se están produciendo "avances importantes", tanto en la línea entre Badajoz y Plasencia, como en la mejora de las conexiones con Puertollano y Sevilla, pero ha advertido también que el sindicato está "preocupado" por la "incógnita" de la conexión entre Plasencia y Madrid, en la que "todavía queda muchísimo por hacer".

Para CCOO, este tramo es "esencial", porque la alta velocidad "solo tendrá sentido cuando esté completa hasta la capital española". "Con todas las incertidumbres existentes ahora mismo, con la pandemia sanitaria de por medio y con la lentitud en los trámites burocráticos, ni siquiera está garantizado el cumplimiento de los plazos previstos, cuando lo que Extremadura necesita es que estos se adelanten", ha señalado Chacón.

En cualquier caso, pese a ese reconocimiento de que las obras comprometidas se están ejecutando, ha puesto de manifiesto que la electrificación entre Badajoz y Plasencia "no será posible hasta 2022 y no 2021, como se esperaba", y ha pedido que el taller de mantenimiento construido en Badajoz por RENFE no se emplee solo para "pequeñas reparaciones", sino que haga "revisiones completas" de la maquinaria.

También ha demandado la recuperación de la conexión ferroviaria de la Ruta de la Plata desde Plasencia hacia el norte, para que la línea entre Sevilla y Astorga con paso por Extremadura "vuelva a ser una realidad".

La secretaria general de CCOO de Extremadura ha destacado el papel del Pacto por el Ferrocarril para impulsar las obras, ya que desde que este se constituyó "ha sido un revulsivo para que se activen y se aceleren las obras".

El Pacto, ha señalado, ha servido para "demostrar unidad" y ha impulsado "inversiones significativas" en la modernización del tren en Extremadura, después de décadas de incumplimientos de promesas y retrasos en las licitaciones.

En todo caso, la secretaria general de CCOO de Extremadura, ha insistido en que hay que seguir "manteniendo la presión" y volver a las reuniones periódicas del Pacto, después de la pausa que ha supuesto la pandemia.

UGT ABOGA POR ACELERAR LOS PLAZOS

Por su parte, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha valorado que el Pacto por el Ferrocarril es el "elemento más importante" para que la región cuente con un "tren digno", pero ha trasladado la necesidad de acelerar los plazos de ejecución.

Así, ha pedido "celeridad" porque no se puede estar "satisfechos" con el nivel actual de ejecución. "Son obras que tendrían que ir mucho más rápidas", ha dicho Sánchez sobre los avances en los tramos explicados en la reunión por Adif y el propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La dirigente sindical ha insistido en que valora "efusivamente" la inversión del Gobierno en los presupuestos de 2021 y la que se ha venido haciendo desde 2018, pero las actuaciones "deberían ir mucho más rápido", por lo que ha pedido que se acorten plazos en licitaciones y trámites burocráticos que "deberían ir mucho más deprisa".

Además, ha expresado que le sigue "preocupando" que haya algunos puntos del Pacto por el Ferrocarril de los que "no se haya dicho nada" todavía, como la electrificación de la línea Mérida-Puertollano, el intercambiador de Brazatortas, o la reapertura de la línea Plasencia-Astorga.

LA CREEX ESTÁ DISCONFORME CON LOS COMPROMISOS

Mientras, la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha mostrado en la reunión su disconformidad con los plazos y compromisos que se contemplan por parte del Gobierno para la red ferroviaria extremeña.

Así, el secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha reconocido en el encuentro que se han realizado avances "tanto en la red convencional como en la mejora del servicio y en la nueva infraestructura de Alta Velocidad", pero lamenta que los plazos que se manejan son "demasiado prolongados", porque no se cree --indica-- que el tramo extremeño se vaya a poner en servicio "este año", y además "faltan compromisos" que considera "esenciales".

Así, Javier Peinado ha concretado su disconformidad en cinco aspectos, ya que la electrificación del tramo extremeño de Alta Velocidad "no estará en servicio hasta 2023"; que el tramo Oropesa-Madrid esté aún en Estudio Informativo, "sin un horizonte siquiera de conclusión de este tramo fundamental para dar sentido al corredor de Alta Velocidad", señala en nota de prensa la Creex.

También lamenta que en la red convencional "sólo" se contemple la electrificación del tramo Mérida-Puertollano, y no del resto de ejes básicos, como los que conectan con el sur; así como que continúen los "retrasos" en las conexiones con las Plataformas Logísticas de Badajoz, Mérida y Navalmoral; y que no se dé "solución" al trazado Plasencia-Salamanca, un tramo que según la Creex es "prioritario" para articular el eje de la Vía de la Plata hasta Astorga y conectar con la parte norte del Corredor Atlántico, "vital" para el transporte de mercancías.

"Hablamos en todos los casos de elementos clave en la vertebración territorial no sólo de Extremadura, sino de toda la Península, y son infraestructuras que llevamos muchos años demandando, porque son necesarias para impulsar la economía, para atraer inversión, y no es de recibo que en unos casos se demoren plazos y en otros ni siquiera se contemplen las actuaciones", ha aseverado el secretario general de la Creex.

Por eso, ha anunciado que la organización más representativa del empresariado extremeño seguirá luchando "con lealtad al Pacto, pero también con firmeza y la insistencia que sea necesaria" para que el Gobierno dé prioridad al tren por Extremadura, "que ya toca que Extremadura cuente con unas infraestructuras a tono con el resto de España que no lastren el desarrollo económico y social y que permitan converger".