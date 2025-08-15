La situación de los incendios en Extremadura es de "extrema gravedad" y preocupan los de Aliseda y Casar de Cáceres

La Junta asegura que la situación de los incendios en Extremadura es de "extrema gravedad" - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo extremeño ha asegurado que la situación de los incendios en la región es de "extrema gravedad", preocupando especialmente los que afectan a las zonas de Aliseda, Casar de Cáceres y, en menor medida, aunque con temor a una posible evolución desfavorable en las próximas horas, el de Jarilla (Cáceres).

"Son ocho incendios activos que pueden tener un avance, pero hay otros tantos que, en este momento, están en fase de control o extinción", según ha precisado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado del 112 de Extremadura en La Granja (Cáceres).

Cabe recordar que en la tarde de este viernes los incendios en Casar de Cáceres y Aliseda han obligado a desalojar dos urbanizaciones. Del mismo modo, se ha producido una reactivación en el de Jarilla, fuego que ha saltado una cuerda que, ha confesado el consejero, no pensaban que se saltaría.

Tras lamentar esta "desfavorable" evolución y remarcar que el operativo desplegado por toda la región para combatir los fuegos activos en ella "está absolutamente tensionado", Bautista ha especificado que la Junta solicitará al Mecanismo Europeo de Protección Civil 100 camiones de bomberos (400 efectivos en total), 10 helicópteros ligeros y otros 10 anfibios.

Del mismo modo, tal y como lo ha anunciado previamente la presidenta extremeña, María Guardiola, se demanda el despliegue de medios operativos, maquinaria pesada y medios aéreos del Ejército, que ayuden en las tareas de extinción.

"Si no se adoptan medidas extraordinarias, se despliega el Ejército y piden nuevos medios al Mecanismo Europeo de Protección Civil, yo no me atrevo a decir cuál va a ser el resultado definitivo, pero hay vecinos, familias extremeñas en peligro, hay viviendas en peligro, y no queremos sufrir ninguna desgracia pudiendo adoptar medidas que las evitarían", ha espetado el consejero de Presidencia.

(Más información en Europa Press)