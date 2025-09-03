El sorteo de la Bonoloto del martes deja 44.475 euros en un boleto sellado en Mérida

Archivo - Imagen de archivo de una administración de Loterías - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un boleto sellado en el despacho receptor 7.260 de Mérida (Badajoz), situado en la Plaza de los Escritores, ha sido agraciado con 44.475 euros de premio en el sorteo de la Bonoloto celebrado este pasado martes, 2 de septiembre.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes ha estado formada por los números 5, 12, 13, 42, 44, 45. El número complementario es el 15 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.176.632,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que recibirá 366.916 euros, y que ha sido validado en la Administración de Loterías número 113 de Sevilla, situada en C.C. Los Arcos, Avenida de Andalucía s/n Loc. B-4.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 44.475 euros, y que han sido validados en el Despacho Receptor número 7.260 de Mérida (Badajoz), en el número 50.555 de Torre de Benagalbón (Málaga), y en el número 53.910 de Mula (Murcia).

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 57 boletos acertantes, que recibirán 1.170 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 3.930 boletos acertantes, que recibirán 25 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 78.091 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.