El sorteo de Euromillones de este martes deja un premio de más de 22.000 euros en Valencia de Alcántara

Administración de Loterías nº 1 de Valencia de Alcántara. - LOTERÍAS

MÉRIDA/MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un boleto sellado en la administración de loterías nº 1 de Valencia de Alcántara (Cáceres), sita en el Paseo de San Francisco, ha sido agraciado con un premio de tercera categoría, dotado con 22.484 euros.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 25, 50, 34, 46 y 30. Las estrellas son 1 y 12. La recaudación ha ascendido a 44.232.049,40 euros.

En el sorteo de Euromillones no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos). Asimismo, en España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno) que han sido validados en la Administración de Loterías nº23 de Palma de Mallorca (Illes Balears), situada en Joan Maura Bisbe, 21 y en el Despacho Receptor nº 10.845 de Barcelona, situado en Avda. Josep Tarradelles, 23, así como uno de tercera, en Valencia de Alcántara.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 110 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 10 de Estación de Cártama (Málaga), situada en Avda. Andalucía, 32.